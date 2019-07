El ex jugador brasileño Rivaldo, campeón del mundo en Corea-Japón 2002, reconoció que Argentina tiene "motivos para quejarse" por el mal arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano en la semifinal de la Copa América ante Brasil, en la que perdió por 2 a 0 en Belo Horizonte.



"Claro que Argentina tiene razones para quejarse. Brasil tiene mejor equipo que Argentina ahora mismo y seguramente los de Tite habrían ganado sin estos errores, pero hubo dos penaltis a favor de los argentinos en los que el VAR no quiso actuar", dijo Rivaldo.



"Lo llevo diciendo hace mucho tiempo: no creo en el VAR. Perjudica al fútbol con tanto parón y sólo beneficia a los árbitros, que ahora se quitan de en medio la responsabilidad y delegan todo el peso del partido en el VAR", criticó el ex Barcelona, de España, y Milan, de Italia.



Por otra parte, Rivaldo elogió a Lionel Messi y destacó: "Antes Argentina era un equipazo con un montón de jugadores increíbles. Pero ahora sólo está Messi, así que los rivales saben que con frenarle a él lo tienen todo casi resuelto. Si Messi hubiera coincidido con otra generación, seguro que ya habría ganado algo".



Finalmente, el ex enganche analizó la final del domingo entre Brasil y Perú, a las 17 (hora argentina) en Río de Janeiro, y lo comparó con la aplastante victoria de su seleccionado en la primera ronda cuando le ganó por 5 a 0. "La final contra Perú será mucho más complicada que lo que invita a pensar el 5-0 de la fase de grupos. Será un duelo distinto y si se gana sin Neymar será una muestra del gran potencial de Brasil", cerró.