* Duda Rueda. El DT del seleccionado chileno, el colombiano Reinaldo Rueda, expresó que es "muy incierta" la presencia del volante Arturo Vidal ante la Argentina para la definición de este sábado por el tercer puesto de la Copa América. "El está en revisión médica. Todos los que lo conocemos, sabemos el carácter fuerte de Vidal, pero es de cuidado, está con mucha inflamación y mucho dolor", dijo Rueda sobre el volante del Barcelona, que tuvo un esguince en el tobillo izquierdo ante Perú y está en duda. "Será un juego de mucha identidad y seguro habrá buen fútbol", concluyó el entrenador.

* Rumor de partida. Los jugadores de Brasil salieron en defensa de Tite, seleccionador de la Verdeamarela desde hace tres años, tras los rumores sobre su posible renuncia que llevaron a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a confirmarlo en el cargo. El volante Casemiro y el zaguero Marquinhos destacaron en conferencia de prensa la importancia de que el DT se mantenga en el cargo, independientemente del resultado del encuentro del domingo frente a Perú por la final de la Copa América. Tite fue mantenido en el puesto tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2018, con su derrota ante Bélgica, algo inusual para los dirigentes del fútbol brasileño que, por lo general, castigan con el despido a los entrenadores que no consiguen el título mundial.



* El naipe de la suerte. El sorprendente Perú de Ricardo Gareca, que jugará la final ante Brasil, no guarda un as en la manga sino un 8 de diamantes bajo una media. Christian Cueva llevó ese naipe de la baraja inglesa en el partido contra Chile. Al respecto, Ernesto Carpio Tirado, un ilusionista peruano que conduce un programa de TV sobre fútbol y que acompaña a la selección inca en Río de Janeiro, afirmó: "El 8 de diamantes es una costumbre, una cábala del fútbol, parte del folclore y la buena onda que tenemos". El también denominado "Mago Plomo" reveló más sobre la particular cábala de Cueva: "Yo le doy una carta nueva cada partido, la misma carta pero nueva. Ese 8 ahí se destruye", aseguró Tirado, que acumula más de 23 años haciendo magia. Lo cierto es que Perú hace 44 años que no gana la Copa América y sueña con otro "Maracanazo".