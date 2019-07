Hoy y mañana se realizará en Rosario la primera edición del Festival Satélite, al que definen como "el más lindo del mundo", con la participación de músicos y músicas emergentes (y no tanto) de la nueva escena musical argentina. En la Sala de las Artes, hoy, desde las 19, actuarán Mariano Marcial Pérez, más conocido como Deep Mariano, los mendocinos Perras On The Beach y los bonaerenses Lo' Pibitos; Los hiphoperos locales Caliope Family y Gauchito Club se suman, al igual que la banda Kunyaza, liderada por Sofía Maiorana, y Buenas Tardes. La modelo y cantante Naomi Preizler actúa esta noche, como así también Camperas. El local Dani Pérez se presentará como DJ.

El segundo día estarán los djs Ale Saporiti (b.r.o.d.e.r.) y Juan Ernesto Rodríguez (jua.n.e.). Como número fuerte, Louta será parte del show, con toda su música y performances. Los Militantes del Clímax y los rosarinos Cortito y Funky, también se subirán al escenario, como lo hará 1915. Mateo El Ruso Sujatovich, estará presente con su nueva propuesta, Conociendo Rusia. Francisca Gil, más conocida como Chita, será otra de las artistas en escena. El indie pop uruguayo llegará con Algodón. También actuará la banda local Bad y la, también rosarina, exitosa DJ Trigga Nigga. Finalmente, se confirmó que el trapero Romeo El Santo será parte de esta segunda jornada.