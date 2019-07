Fue tremenda la roncha que causó Polifemo en las huestes del rock argentino cuando apareció. Tal vez por la necesidad de romper todo en tiempos difíciles (1976). Tal vez porque la alquimia entre tres titanes del viejo y querido rock (David Lebon + Juan Rodríguez + Rinaldo Rafanelli) resultaba un bálsamo de simpleza ante tanto jazz rock intrincado. Por lo que fuere. Pero lo cierto es que la efervescencia duró poco: apenas un verano (el de ese año), un disco epónimo que la rompió toda con Ciro Fogliatta de invitado, otro disco (Volumen 2) con suerte dispar y una presentación con Pappo en el Luna Park. Pero el brillo se esfumó pronto. Hubo que esperar más de treinta años para verlos otra vez tocar juntos. “Hacía treinta años que no nos veíamos, arrancamos a grabar y grabamos en una hora... No lo podía creer”, evoca Lebón sobre el momento en que el trío se juntó para registrar el track 11 de Lebón & co: “Sueltate rock and roll”. “Yo estaba en el estudio y cuando aparecieron Rino y Juan no es que me emocioné… fue como seguir donde habíamos dejado hacía treinta años. ´Dale, vamos a grabar, che´, dijimos ¿entendés?... fue como seguir lo que dejamos”, cuenta el ruso. “Es verdad que habíamos tenido ganas de juntarnos un par de veces pero, bueno, estábamos todos haciendo cosas por nuestros lados, y no podíamos. Por fin pasó, y lo que nos hemos divertido y reído fue tremendo. Además, grabamos el tema en una toma, sin hablarlo previamente. Lo hicimos como lo habíamos hecho cuando lo grabamos originalmente… y salió increíble”.