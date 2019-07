El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, consideró que la decisión de varios mandatarios provinciales de presentar boleta corta sólo con precandidatos a legisladores nacionales “es una medida que tenemos que entender y mirar con atención”. “En el fondo, ellos –el gobierno nacional que reside en la ciudad de Buenos Aires– piensan para los grandes conglomerados del centro de la Argentina. La única manera de hacerse oír es ésta y me parece muy bien”, sostuvo durante su gira por Misiones, al tiempo que señaló que “muchas veces los gobiernos nacionales de turno no entienden nuestras necesidades y las penurias de las provincias porque no las conocen”.