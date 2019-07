Alberto Fernández ya está en viaje a Brasil

Por Horacio Cecchi

Sergio Zacariaz tenía 52 años. Apareció muerto en la vereda. En la calle, Perú entre Venezuela y Belgrano. Murió de frío aunque en su situación morir de frío es tanto como decir que alguien que murió baleado murió por un paro cardiorrespiratorio. Zacariaz murió de frío porque primero murió de hambre y de falta de techo y de falta de miradas que lo sostengan y de falta de brazos que lo levanten. Y claro, todas esas ausencias terminan matando de frío. Leer nota completa



La indiferencia mata

Los que viven en las grandes ciudades se van quedando ciegos ante estos hechos de gente viviendo en las calles, por lo que desnudar estas situaciones -como hace esta nota- ayuda a evitar la indiferencia. La misma indiferencia que he visto frente a los niños que vendan alguna golosina en el subterráneo de Baires; los que dejan el paquete sobre las rodillas de los pasajeros que viajan sentados y que nadie siquiera toca, por aparente temor (?) y que tampoco mira a ese niño o joven cuando le deja la golosina. El individualismo social impulsado por el neoliberalismo como modelo de vida -esencialmente egoísta- es el que conduce a estas situaciones. Zacarías no era un vago choriplanero: fue un hombre expulsado del sistema, frente a la mezquina indiferencia de sus congéneres. Gracias nuevamente, Horario, por la nota. Me permite seguir creyendo -como dice alguien más abajo- que la patria es el otro.

Jorge_Jartillas

Genocidio por goteo

"...una carpa policial y una bolsa de nylon para que no lo vieran ni siquiera muerto"

El genocidio por goteo deja de ser una abstracción cuando un caso como el de Sergio Zacariaz nos confronta en la cara con todo su espanto. Y deja de ser una categoría de análisis cuando el buen periodismo - a la vez incisivo y dotado de una técnica narrativa rigurosa, directa y sin cursilerías ni golpes bajos - nos lo sirve con tanta excelencia profesional. Gracias a Cecchi por mostrarnos a Zacariaz no como un "incidente" sino como a un compatriota convertido - contra su voluntad - en "resaca del neoliberalismo".



EddieA



La lógica del fútbol

Dejando de lado la perversión macrista, creo ver en este caso un claro ejemplo de cómo permea la filosofía del fútbol argentino en la sociedad (y viceversa, debe ser retroalimentación). Ví infinidad de veces cómo la defensa de la selección argentina juega con excesiva parsimonia, como gastando al rival, al borde de la negligencia (como si los atacantes rivales no existieran), tanto defensores como arqueros (Caballero y Armani como ejemplos recientes). De repente, uno se manda una cagada (estilo Demichelis contra Corea en 2010) y salen todos corriendo desesperados a evitar el gol contrario. De sobrar al rival a caer en la acción desesperada ante el daño grave autoinflingido. Esta sociedad votó a un monigote que les prometía comprar todos los dólares que quisieran. Tenían "la pelota" (trabajo, educación, fútbol para todos, avances científico-tecnológicos, cuentas públicas controladas) y la regalaron, y ahora andan desesperados por que no nos llenen el arco de goles (pobreza infantil > 50%, gente durmiendo en la calle y cagándose de frío, pymes que cierran, etc.), una forma de evitar verse a sí mismo y a los propios hijos en el espejo de los desamparados, de los que les espera si esto sigue (ALCA, tratado UE, reformas previsonales y laborales, etc).

AndresP12



El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitará hoy al ex mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, detenido en una prisión donde cumple una condena por corrupción desde 2018. Fuentes cercanas al ex jefe de Gabinete detallaron que el dirigente argentino viajó solo, en vuelo directo a la ciudad de Curitiba. Leer nota completa



Coloso popular

Dio asco el relator de TyC sports el martes diciendo: "Ahí está Bolsonaro ovacionado"... Podría haber dicho "Que esta sea la última copa que Lula tenga que ver en la cárcel". O podían haberse visto en las tribunas muchos carteles que dijeran "Lula Livre", porque era una gran oportunidad, pero todo eso fue silenciado, y así estamos. Así es lo malo del fútbol, así es el negocio, así es la manipulación: ver al pueblo de dos países hermanos, y ahora encima hermanados por estas neodictaduras que acceden por el voto y dinamitan las democracias, y en lugar de sumar fuerzas y redireccionar la masividad hacia una lucha resistente, entran en el juego fogonero de los odios y se la pasan silbando, provocando e insultando al pueblo vecino. Mirá si hubiese existido otra sinergia anteayer y ambas tribunas hubiesen expresado "Lula Livre" al unísono aprovechando tanta cámara, tantos medios internacionales y tanta concentración humana... Alberto, desde acá te pedimos, decile por favor a Lula lo que tantos millones queremos transmitirle como aliento: que sea fuerte, que se cuide, que la lucha es larga y que tiene una misión que cumplir en bien de la gente. Hay que forjar a esta juventud, y para eso Lula tiene que aguantar un poco más y salir libre. Que se acuerde de King, de Mandela, de Gandhi, de Martí y de tantos otros colosos populares a quienes la cárcel solo hizo más fuertes y más grandes.

Paula_T

Por Estefanía Santoro

Existen ideales de amor y de pareja. Ese ideal es monogámico y para toda la vida. Un gran aparato social y cultural al servicio del amor monogámico que va impregnando nuestras vidas desde las primeras etapas de socialización: la idea de que somos personas inconclusas en búsqueda constante de ese otrx que nos completará. El cine y la literatura, pasando por los cuentos hétero normados de Disney hasta las novelas que elegimos: narraciones que producen sentido y a partir de las cuales construimos mundos posibles. Leer nota completa



¿Qué pasa con les hijes?

Muy interesante la nota y respetables las posturas, pero todo esto me hace cuestionarme ¿cómo encajan en estas relaciones los demás vínculos que tiene una relación afectiva? ¿qué pasa con les hijes?. No sé, son preguntas que me hago y les hago a quienes optan por estos amores múltiples (me gusta más llamarlo así que "poliamor"). Soy militante a ultranza de las libertades individuales, pero también tengo plena consciencia de las responsabilidades de les progenitores sobre nuestres hijes y, en este marco me surgen dudas para las que no tengo respuestas claras...¿quién/es asume/n la crianza? ¿Cómo? Entiendo que se puedan hacer acuerdos más o menos prácticos en referencia a bienes comunes, pero esos acuerdos pueden ser muy complejos al referirnos a niñez, y las consecuencias, tal vez, no del todo saludables. Sólo lo dejo a modo de pregunta, para que nos sigamos pensando…

Patridambi

Evitar la responsabilidad

A veces me cuesta seriamente reconocer la diferencia entre quienes huyen de sí mismo refugiándose en una relación que no les permite existir en plenitud, de quienes llegan a lo mismo evitando por cuestiones numéricas y de cantidad, la profundidad de un vínculo duradero, arribando a igual destino. Así como la derecha se cuela en todos los partidos políticos, el individualismo a toda costa y la falta de compromiso con la emotividad ajena habitan todas las formas de amor. Incluso aquellas que se declaman de ruptura. Si bien hay formas que predisponen a ciertos contenidos, en rigor, son estos últimos los que determinan la naturaleza de las cosas. La forma en que las personas nos relacionamos puede descomponerse en sus componentes más elementales y ahí es donde podremos evaluar qué tan efectivas o disfrutables son, independiente de su forma.

Sun_Tzu

Destruir la heteronorma

Un detalle...me parece que habría que dejar de confundir términos....es cierto que hay una heteronorma monógama que sería importante destruir, para que así cada uno pueda de verdad libremente elegir lo que quiere, ahora destruir la norma no implica que no pueda haber personas que quieran una relación monogámica porque simplemente no se encuentran en una relación poliamorosa...de ahí que también me.gustaría que se deje de hablar de amor libre como sinónimo de poliamor porque de esa forma pareciera ser que para ser libres estamos obligados a ser poliamorosos. Una persona monógama puede ser totalmente libre y (no digo que todxs) puede elegir libremente estar con una sola persona, como también tiene la libertad de terminar la relación cuando fuere si ya no la siente más, ser libre y ser poliamoroso son dimensiones que corren en paralelo y pueden coincidir o no, desde el momento en que el poliamor se convierte en algo de moda o cool o la nueva buena norma dejó de ser libre.

Xabito

Coaching espiritual en el Gabinete

Con la presencia por primera vez de su candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, Mauricio Macri encabezó un encuentro del Gabinete ampliado en el CCK, en donde bajó línea de cara a la campaña. Los gabinetes ampliados reúnen a buena parte de los funcionarios de primera línea, que escuchan a Macri como a un coach espiritual, parado en un escenario, solo, y micrófono en mano. No es usual que alguien que no forma todavía parte del Gobierno, como Pichetto, sea invitado a esas reuniones y menos que sea uno de los oradores, lo que marca el lugar que buscan darle en la campaña. A la salida del cónclave, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió del silencio en que se había sumido y se quejó de que Cristina Fernández de Kirchner "no da la cara en la campaña". Leer nota completa



La mesa está servida

Una última receta con dos remedios. Buscan por todas partes algo de qué agarrarse. Ahora ubican en primer lugar la política internacional de “inserción en el mundo”, tratando de mostrar su amor correspondido con el primer mundo y los organismos internacionales de crédito como regreso triunfal de Argentina a la arena global. Todo sea para esquivar la mirada de la crítica situación interna sobre la que opinara básicamente la ciudadanía en las elecciones, campo en el cual no tienen nada para mostrar más que crisis y fracaso. Los candidatos comienzan a mostrar sus cartas. Las diferencias son claras, un candidato, viaja para ver al FMI, Trump y Bolsonaro, el otro, viaja para ver a Pepe Mujica y Lula. Integración de la Patria Grande o destrucción de bloques regionales. Y con lo que queda del MERCOSUR acordar con la UE reprimarizar la región del cono sur. A Trump que no le gusta que sean las empresa europeas quienes se queden con el mercado latinoamericano, que en sus cálculos lo tiene para sí, no sabía del poder de genuflexión de su viejo amigo Mauricio, quien acaba de ofrecerle levantar el aplazo del ALCA con un acuerdo bilateral de libre comercio con EEUU. Encaja simétricamente con la línea que sigue Trump en el mundo, romper los tratados de libre comercio con bloques de países, tanto en Asia, América y Europa para iniciar relaciones bilaterales donde puede imponer su peso asimétrico que los bloques tienden a equilibrar. Pero mientras Trump lo hace para favorecer a sus industrias protegiéndolas de los de afuera, que explica en parte su guerra comercial, Macri invita al grande a comerse el chico, meterse sin aranceles ningunos levantando cualquier protección a los nuestros y entregarle el patio trasero al dueño del FMI. El otro remedio propuesto rumbo a las elecciones lo encabeza Peña, jefe de gabinete de ministros, que sangra por la herida al quedar descolocado ante la decisión de CFK de correrse de lugar en la fórmula presidencial. Sale como el dictador Lanusse provocando a Perón diciendo que ’ no le da el cuero’, y este con que ‘Cristina no da la cara en la campaña’. En verdad no encuentra la cara que busca Peña. Quiere enemigos no adversarios. Quiere violencia y causas armadas y no política y propuestas. Quiere ayer, no hoy ni mañana. Cristina da la cara con su libro Sinceramente provincia por provincia.

Guillermo

Un busto de 3000 años de antigüedad que representa al joven faraón egipcio Tutankamón fue rematado este jueves en Londres en 6 millones de dólares, a pesar de protestas por parte de El Cairo. La casa de subastas Christie's vendió la reliquia en cuarzo, de 28,5 centímetros de altura, por casi 6 millones de dólares estadounidenses en una de sus ventas más controvertida en muchos años. No se brindó ninguna información sobre el comprador. Leer nota completa



La barbarie de civilizar

La civilizada cultura occidental y del norte... Edificada a base del saqueo, el despojo, la depredación, el robo, la extirpación, el arrebato y el desarraigo, el encubrimiento y la desaparición de las culturas de otros pueblos, de otras auténticas civilizaciones. A lo largo de los siglos, naciones modelo de "civilización", como la Gran Bretaña, piratearon y robaron cuanto pudieron para "preservar" tesoros de la humanidad que "desaparecerían" sin su "protección"... Qué bueno sería corresponder tanta gentileza y caballerosidad con uno o varios museos de nuestra América y de otras regiones depredadas del mundo, que abran sus puertas y expongan los tesoros, reliquias y "artesanías" de los que hoy siguen delinquiendo con estos remates...

4piedrasenunzapato