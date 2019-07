Diego Schwartzman perdió hoy frente al italiano Matteo Berretini y quedó eliminado en la tercera ronda del abierto de Wimbledon, donde Guido Pella es el único argentino que sigue en carrera. El Peque (24) tuvo tres match points en el cuarto set cuando sacaba 5-4 el italiano, pero no los aprovechó y Berretini (20) forzó a un quinto set. El marcador final fue 6-7 (5), 7-6 (2), 4-6, 7-6 (5) y 6-3, en cuatro horas y 19 minutos de juego.



Schwartzman concretó su mejor actuación en Wimbledon, ya que en las ediciones 2015, 2016 y 2017 había perdido en la ronda inicial, y el año pasado cayó en la segunda rueda.

El tenista surgido del Club Náutico Hacoaj se presentó en el All England Club londinense con una victoria sobre el australiano Matthew Ebden (95) por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2 y luego le ganó al alemán Dominik Koepfer por 6-0, 6-3 y 7-5, pero no pudo con Berretini.



Berretini, nacido en Roma hace 23 años, viene siendo uno de los jugadores del año, con dos títulos ganados en 2019 y uno de ellos sobre la misma superficie de césped, Stuttgart. En la próxima ronda, el italiano de 1,96 metro se medirá nada menos que con el suizo Roger Federer, el rey en el All England, que viene de superar al francés Lucas Pouille por 7-5, 6-2 y 7-6 (4).



El bahiense Guido Pella (26), entonces, es el único argentino que se mantiene en el cuadro masculino individual de Wimbledon. El bahiense jugará su próximo partido el lunes, ya que mañana es el Middle Sunday (domingo del medio, donde por tradición se descansa), contra el canadiense Milos Raonic (17).



En otro encuentro del día, el español Rafael Nadal le ganó al francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-2, 6-3 y 6-2 y sumó su victoria número 35 en lo que va del año. El lunes, el 2 del mundo jugará con el australiano Daniel Evans o el portugués Joao Sousa.



El japonés Kei Nishikori (7) también pasó a octavos tras superar al estadounidense Steve Johnson por 6-4, 6-3 y 6-2, y el italiano Fabio Fognini (10) fue eliminado sorpresivamente por el estadounidense Tennys Sandgren (94) por 6-3, 7-6 (12) y 6-3.