Este domingo empieza oficialmente la campaña electoral para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en los medios audiovisuales. El Frente de Todos fue el primero en difundir por las redes sociales el aviso que estará en todos los televisores por las próximas semanas.

Todos eligió concentrar su estreno en la figura de Alberto Fernández, para evitar que quede opacado por su compañera de fórmula, Cristina Kirchner. En el inicio, el candidato asume abiertamente el tema y se presenta. "Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis", dice mirando a cámara.

Y no elude uno de los tópicos que seguramente el Gobierno se encargará de remarcar en la campaña: su relación actual y futura con la ex presidenta. "Cuando no estoy de acuerdo en algo digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador, y es cierto. Pero cuando es necesario sé poner las cosas en su lugar", plantea, antes de presentar su perfil más personal. "Soy profesor de la UBA, fana del Bicho, y me gusta pasear a Dylan. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas", se diferencia de los CEO's que, desde Macri para abajo, caracterizan al elenco oficial.

Una vez presentado el personaje, el video se centra en lo que seguramente será el centro de la campaña del Frente de Todos: la posibilidad de revertir el caos en que el actual Gobierno fue convirtiendo la vida de los argentinos. "Hoy soy candidato a presidente y, junto a Cristina. voy a ordenar el caos que nos están dejando y tenemos la fuerza para hacerlo", es el eje, que va acompañado con una consigna esperanzadora: "Hay futuro para vos. Hay futuro para todos".

Los anuncios que empezarán a reproducirse desde este domingo seguirán en pantalla hasta dos días antes de las PASO del 11 de agosto. Después se iniciará una nueva veda hasta el 22 de setiembre, cuando comenzarán a difundirse los spots para la primera vuelta de las elecciones, el 27 de octubre.