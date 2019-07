El frío y las culpas

Solo un perverso esbirro apólogo del predador sistema capitalista puede culpar a las personas en situación de calle porque mueren de frío.

Las estaciones climáticas se dan en la naturaleza según la ubicación geográfica de los territorios con cierta regularidad. Lo que es evidente es la lógica de la clase dominante, la del capital y del Estado son las que han tenido históricamente, la dominación, la explotación, la miseria planificada y eventualmente y, si es preciso, el exterminio de poblaciones enteras.

No es casualidad sino causalidad que en los últimos días hayan muerto ya cinco personas en principal ciudad de la región argentina. La pretensión gubernamental de mostrar a la Capital Federal como una ciudad próspera y elegante contrasta obscenamente con la pobreza que emerge a cada paso. Ya a comienzos del pasado siglo XX el periodista y escritor anarquista Rafael Barrett en su artículo Buenos Aires describía los grandes, lujosos edificios burgueses de la Avenida de Mayo y las sombras espectrales en la madrugada porteña de personas revolviendo la basura para llevar algo a sus estómagos. Ezequiel Martínez Estrada en La cabeza de Goliat, describe en un apartado a los náufragos de ciudad, seres marginados por las opulentas clases dominantes. En Rosario, ciudad del boom inmobiliario, se discute acerca de un fastuoso emprendimiento mientras cientos y cientos de personas padecen hambre y frío. Carecen de refugio digno, de vivienda. Solo la solidaridad que emerge de algunos sectores sociales contribuye a que la tragedia no sea mayor. El capitalismo es un sistema que funciona en tanto la desigualdad persiste, la pobreza de muchas personas es el fundamento y no la consecuencia no deseada.

En su libro Daños colaterales, Zygmunt Bauman explica cómo la globalización multiplica y expande la desigualdad y la pobreza. La situación actual no solo debe indignarnos e irritarnos y también por sobre todo debe llevarnos a decir basta al escarnio y pasar de las palabras a las acciones colectivas de rebeldía.

Carlos A. Solero