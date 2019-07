* Palabra e' Tigre. "Brasil fue un justo campeón, pero nosotros estuvimos a la altura", sentenció Ricardo Gareca, DT de Perú, en la conferencia de prensa posterior a la final, bajándole el tono a la polémica por los fallos favorables al local durante el certamen. "Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Creo que es muy centrada. Pero no me gustaría que se enfoque como que los sudamericanos somos los corruptos. Para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas, más allá del respeto que me merece Messi", consideró el Tigre, quien además aclaró, ante los rumores que lo acercaban a Argentina, que tiene contrato hasta 2021.



* Cantó los 40. El capitán brasileño, Dani Alves, aseguró que su equipo "mereció" conquistar la Copa América. "Somos merecedores de todo esto. Felicito a todos, sabíamos que no iba a ser fácil y demostramos que estábamos preparados para este partido en el Maracaná", expresó el lateral derecho, elegido luego como mejor jugador del torneo. "Era en nuestra casa y teníamos que ir paso a paso. Sabíamos que teníamos que dar un paso al frente en ésta final y el paso fue dado", agregó el defensor. A los 36 años, Alves conquistó su título 40 como profesional, cuatro de ellos con su país (dos Copas América y dos Copas Confederaciones).

* Frente en alto. "Fue un partido en el que ellos aprovecharon nuestros errores. Nos vamos tristes, pero con la cabeza en alto ya que nadie creía en nosotros", opinó el mediocampista Edison Flores, quien finalizó el certamen como segundo goleador de Perú con dos festejos, por detrás de Paolo Guerrero (3). "Si hablamos de merecimiento, merecíamos muchas cosas, pero esto es fútbol y el que hace los goles, gana. No obstante, me voy tranquilo porque el equipo dejó todo en la cancha", concluyó el futbolista de Monarcas Morelia, de México.