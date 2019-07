Ryan E. Carlin es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos (EE.UU). Es profesor, director de Estudios Posgraduados y director del Centro de Derechos Humanos y la Democracia en la Universidad Estatal de Georgia, EE.UU. Estudia la opinión pública y el comportamiento político latinoamericano en perspectiva comparada, colabora con el Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública (Lapop), lidera el equipo de experimentos del Equipo Populismo, y es miembro del Proyecto de Aprobación Ejecutiva. Es coeditor de la Revista Latinoamericana de Opinión Pública, patrocinado por Wapor-Latinoamérica, coeditor de The Latin American Voter (University of Michigan Press, 2015) y de The Ideational Approach to Populism: Concept, Theory, and Analysis (Routledge Press, 2019). En la actualidad trabaja en el Proyecto de Aprobación Ejecutiva, a través del cual busca analizar la aprobación del Ejecutivo y determinar si el público trata a los distintos tipos de ejecutivos –presidentes o primeros ministros, varones o mujeres, derechistas e izquierdistas, populistas y no populistas, corruptos y no corruptos– de manera diferente. De acuerdo con algunas de sus mediciones más recientes, “el público en América Latina no castiga un escándalo presidencial si la economía tiene buen rumbo”, de la misma manera que “las presidentas son menos populares que los presidentes y sufren más en la corte de opinión pública por mal desempeño en la corrupción, el crimen, y la seguridad”. En el marco de su proyecto en marcha, advierte que “el público exige una menor rendición de cuentas a los presidentes que gobiernan bajo el neoliberalismo que bajo el estatismo”.