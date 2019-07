Pablo Waldszan sufrió una sobrecarga de tensión en su casa, ubicada en el barrio porteño de La Paternal, que le causó daños en electrodomésticos y artefactos eléctricos, por lo que le inició un reclamo a Edesur. El hecho ocurrió el 5 de abril de 2016. Después del rechazo de la empresa, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) hizo lugar a su reclamo y estableció que la distribuidora debía pagarle un resarcimiento por 36.700 pesos. Pasaron más de tres años y el dinero nunca fue pagado. Ante una intimación realizada a la empresa, Edesur respondió que el usuario deberá esperar tres años más. Se ampara en el acuerdo firmado en mayo de este año con el gobierno nacional que establece que las distribuidoras pueden tomarse hasta tres años para resarcir a los usuarios que hayan sufrido daños en instalaciones y artefactos por causas relacionadas al suministro eléctrico, a raíz del traspaso de las distribuidoras a la provincia y Ciudad de Buenos Aires.

El documento, titulado “Acuerdo de regularización de obligaciones para la transferencia de las concesionarias a las jurisdicciones locales” fue firmado el 10 de mayo por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, junto a Edenor y a Edesur. El escrito complementa el acuerdo de traspasar la distribución de energía eléctrica a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, que se firmó el 28 de febrero por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la gobernadora, María Eugenia Vidal, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Fue aprobado por la Legislatura porteña el 4 de julio y se espera que la Provincia haga lo mismo en los próximos días.

“Es injustificable. Les dan tres años para pagar una indemnización por un televisor quemado. No se puede tolerar”, cuestionó Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), quien dio a conocer el caso de Pablo Waldszman, que espera un resarcimiento de Edesur desde 2016 y que podría recibirlo recién en 2022 por la nueva regulación.

El 5 de abril de 2016, Waldszman sufrió una sobrecarga de tensión en su casa que le causó daños en electrodomésticos y artefactos eléctricos. Le inició un reclamo a Edesur. Ocho meses después, el 5 de diciembre de 2016, el ENRE hizo lugar a su reclamo y estableció que la distribuidora debía pagarle un resarcimiento por 36.700 pesos “por reparación de los daños provocados en artefactos eléctricos de su propiedad con motivo de las deficiencias en el suministro de energía eléctrica”. El pago debía realizarse en un plazo de diez días hábiles, teniendo en cuenta además “los intereses desde la fecha de producción de los daños, hasta su efectivo pago”, calculados a tasa del Banco Nación.

Los diez días hábiles se cumplieron el 20 de diciembre de 2016. Desde ese día y hasta la fecha, el resarcimiento no fue realizado. Por ese motivo, el 22 de enero de este año, el ENRE intimó a Edesur a que realice el pago en los siguientes 5 días hábiles. Tampoco fue realizado. El 6 de febrero, la empresa contestó a la intimación que procederán a actuar “a lo que se indique” en el acuerdo de regularización de las obligaciones. Acuerdo que establece que el usuario podría tener que esperar hasta 3 años más para recibir su resarcimiento.

Por este motivo, el 26 de junio, Pedro Bussetti, titular de Deuco, le envió una carta al presidente del ENRE, el ingeniero Andrés Chambouleyron, para que intervenga en el caso y "haga efectivo el pago de Edesur al usuario". Además, que verifique que la misma situación no se repita con otros clientes de la empresa. Para Bussetti, los argumentos de Edesur no tienen validez porque cuando se produjo el siniestro el acuerdo no había sido ratificado por la provincia y la Ciudad.