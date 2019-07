La Copa América de la corrupción, en palabras de Lionel Messi, ha terminado. Los parches contra la pudrición no alcanzaron ni adentro ni afuera de la cancha. El VAR no la frenó, al contrario, la empeoró, hizo más evidentes las sospechas. Dejó en evidencia que puede ser un artificio tecnológico para direccionar resultados. Los dirigentes no juegan pero juegan porque designan árbitros incapaces. También permiten que el ultraderechista Jair Bolsonaro haga proselitismo en el estadio Mineirao pero anticipan que prohibirán las banderas más grandes de los hinchas en la Copa Libertadores. Es su otro torneo manchado por arreglos donde casi nadie resiste un archivo.

La Conmebol, a la que el ex arquero José Luis Chilavert rebautizó como la Corrupbol, sigue jaqueada por un pasado delictivo que no puede sacudirse. Este es el fútbol sudamericano que tenemos que no se diferencia en nada del más poderoso del mundo que gobierna la FIFA. Si todavía existen dudas sobre la posibilidad de que a Qatar le arrebaten la Copa de 2022 por pagar coimas, la confederación que preside el paraguayo Alejandro Domínguez Wilson Smith ya tomó posición hace tiempo. Invitó al seleccionado del emirato a jugar la Copa en Brasil y mantiene a su aerolínea como sponsor.



La historia del fútbol espectáculo es bastante lineal. La corrupción que lo rodea también. Estados Unidos la descubrió sólo cuando Qatar le arrebató el Mundial 2022 y le mandó a la FIFA el FBI. Desde aquel escándalo todavía vigente hasta hoy, casi nada cambió. O sí, unos cuantos nombres, pero no la matriz de sus negociados ni los tenues remedios para disimularlos. Juan Angel Napout, el ex presidente de la Conmebol, cumple su condena a 9 años de prisión en Estados Unidos. A Michel Platini, el ex de la UEFA, lo detuvieron apenas unas horas en París en junio de este año. Siempre hace falta un poco de contexto para explicar lo que pasa más allá de uno o dos partidos.

Messi se quejó del mal arbitraje en Brasil-Argentina y explotó después de su expulsión contra Chile. "No podemos ser parte de esta corrupción" , tiró y ahora quedó expuesto a una sanción de dos años de suspensión. No porque lo echaron con Gary Medel, sino por lo que dijo. Según el reglamento de la Conmebol, podría sufrir una sanción que le impediría jugar las Eliminatorias para el próximo Mundial que comienzan en marzo, y además corre el riesgo de no participar en la Copa América de 2020 en Argentina y Colombia. Parece poco probable, pero…

Mucho más sencillo le resultó al presidente de la Conmebol iniciarle un juicio al periodista Marcos Velázquez. El colega escribe investigaciones sobre casos de corrupción en ABC Color de Asunción y fue demandado por Domínguez Wilson Smith. En su cuenta de twitter recordó hace poco: "Quienes hoy dirigen la CONMEBOL salvo algunas excepciones, eran los segundos de todos los que hoy están presos por CORRUPCIÓN incluyendo al presidente Alejandro Domínguez".

Velázquez trabaja en un programa televisivo que se llama Sin Falta y que alertó sobre lo que vendrá después de la Copa América: "¡Somos Sudamérica! No estamos listos para ciertas cosas porque la corrupción gobierna. El VAR no servirá, las licencias de clubes no servirán, la idoneidad para dirigentes no servirá. Los que deciden utilizan todo esto como armas, a conveniencia, para ganar votos y perpetuarse". Y si alguien de la dirigencia saca los pies del plato, le pasa lo que le pasó a Genaro González, un ex funcionario de la Conmebol. El presidente Domínguez Wilson Smith lo demandó por acusaciones que lanzó en Sin Falta.

El nulo empleo del VAR en el partido entre Brasil y Argentina obligó a la AFA a tomar posición. El presidente Claudio Tapia le escribió una carta muy dura a la Conmebol que dejó expuesta una interna local, donde influye la política argentina. Pidió la cabeza del titular de la comisión arbitral, el brasileño Wilson Seneme, por los fallos del referí ecuatoriano Roddy Zambrano. Pero además fue contra el ex árbitro Héctor Baldassi, quien integra la misma comisión que Seneme.



"(…) No solo no representa a AFA, sino que su designación ha sido cuestionada por el suscripto, entendiendo que el cargo político de Diputado Nacional que éste ejerce en Argentina puede generar conflictos de intereses con AFA en su condición de miembro de la CONMEBOL, cuestionamiento que no fue analizado ni resuelto. Pero existe una razón igual de valedera para objetar la continuidad de Héctor Baldassi como miembro de la Comisión de Árbitros, y es que desde la posición que ostenta siempre ha consentido los manejos irregulares de Seneme", escribió Tapia.



Baldassi es un alfil macrista en la provincia de Córdoba. Desde ahí escaló al Congreso Nacional, pero sigue vinculado a los asuntos arbitrales. Integra la comisión de la Conmebol desde enero de 2017. La expulsión de Messi contra Chile no hizo más que ratificar el propósito de la AFA de pedir la salida del brasileño y del cordobés. Chiqui Tapia busca preservar su buena relación con el capitán de la Selección. ¿Lo hace como presidente de la AFA o vicepresidente 2º de la Conmebol? Si lo hace como este último, ya debería haber renunciado a ese cargo para ser coherente.



Pero lo que más llamó la atención de la carta de la AFA firmada por Tapia, fue el párrafo que le dedicó a la conducta que mostró Bolsonaro en el partido jugado en Belo Horizonte: "La presencia del presidente de Brasil en el estadio Mineirao no pasó inadvertida para los jugadores, dirigentes y público en general, ya que fueron evidentes sus manifestaciones políticas durante el encuentro, sin dejar de mencionar que en el descanso dio una verdadera vuelta olímpica al estadio. Los principios de FIFA y Conmebol de no injerencia, y la prohibición que rige para todos sus miembros de realizar manifestaciones políticas en un evento deportivo debió ser advertida por la dirigencia presente".



Esta historia continuará. Es la historia de un fútbol corrupto y decadente que no salió de un repollo. La Conmebol se defendió como pudo, acorralada por la catarata de sospechas e imputaciones: "Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionales de la CONMEBOL, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano".

Telón rápido

