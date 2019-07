Neymar: ausente en la práctica del PSG

El Paris Saint-Germain lamentó la ausencia del astro brasileño Neymar en la vuelta a los entrenamientos y prometió "tomar medidas". "No quiero más comportamientos de estrellas", dijo Nasser Al Khelaifi, presidente del club. Llegado a lo grande a Francia en 2017 a cambio de 222 millones de euros, el brasileño perdió su estatus de intocable tras dos temporadas manchadas por lesiones y actuaciones decepcionantes. Barcelona, sospechado de querer recuperar al jugador, se desmarcó de la situación a través de su presidente, Josep Maria Bartomeu: "Sabemos que Neymar quiere irse del PSG. Pero también sabemos que el PSG no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso".