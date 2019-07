1. Franco Armani (5,67 puntaje promedio de Página/12): Durante el torneo, cumplió un año de su debut en la Selección (en el Mundial, vs. Nigeria). Lo que no cumplió, fue con las expectativas: todavía no logra convertirse en el salvador de un equipo al que le llegan poco y le convierten mucho. Seis goles en sólo trece remates al arco. Uno de tres jugadores en disputar todos los minutos.

2. Juan Foyth (5,00): Debutó recién contra Qatar y se ganó un lugar, pero en el lateral derecho, ante el flojo nivel de Saravia y Casco. Con la defensa como casi único objetivo, permitió compensar el fondo y soltar a Tagliafico. Fue de mayor a menor pero confirmó que, con sólo 21 años, está a la altura de la camiseta.

3. Nicolás Tagliafico (5,33): Jugó todos los partidos y sufrió como nunca frente a Brasil, con Dani Alves y Gabriel Jesus por su costado. Aún así, fue el mejor de la defensa argentina en un puesto históricamente difícil.

4. Renzo Saravia (3,50): Los dos goles colombianos del debut llegaron por su andarivel y vio la segunda fecha desde el banco. Fue absuelto contra Qatar y volvió a defraudar. Obligado a defender y atacar, falló en ambas labores.

5. Leandro Paredes (5,00): Scaloni lo eligió como pieza clave del medio y el ex Boca cumplió: estuvo por todos lados (sus mapas de calor así lo comprueban). Fue líder del equipo en pases (376, misma cifra que Arthur) con un notable 91 por ciento de efectividad (aún mejor que el brasileño). No pudo marcar de larga distancia, su gran arma, pero exigió. Como estaba contemplado de antemano, sufrió en la marca. Uno de tres jugadores en disputar todos los minutos.

6. Germán Pezzella (4,80): Por propuesta rival (y propia) tuvo mucho tiempo la pelota en sus pies y ese no es su fuerte. Quedó expuesto en varios de los goles recibidos y no se hizo sentir en el juego aéreo.

7. Roberto Pereyra (3,00): Expuesto en el gol de Paraguay; su participación copera duró sólo un tiempo.

8. Marcos Acuña (5,00): Entró en el complemento con Qatar y le sacó el puesto a Lo Celso. Contra Brasil, fue una de las numerosas víctimas de Dani Alves. Llamó la atención su imprecisión en los pases (68 por ciento de efectividad).

9. Sergio Agüero (5,83): De menor a mayor. Perdió el puesto tras un flojo inicio (fue al banco contra Paraguay), pero Scaloni le devolvió la confianza con muchos minutos de juego (casi 500). Goles contra Qatar y Chile para sumar una vida más a su etapa en la Selección.

10. Lionel Messi (5,83): El capitán firmó quizá su peor certamen con la Selección y se destacó más por lo dicho que por lo hecho. Inusualmente impreciso en los tiros libres, despertó recién contra Brasil y firmó un buen partido contra Chile, hasta que fue expulsado. Un gol (de penal) y una asistencia en seis partidos.



11. Angel Di María (3,80): Su titularidad duró sólo un tiempo, contra Colombia. De ahí en más, salió desde el banco, protagonizando algunos cambios inexplicables de Scaloni (como contra Paraguay, por Martínez). Fue primera opción de recambio del DT en los últimos tres juegos. Una Copa que rimó con despedida para el zurdo de 31 años.

12. Agustín Marchesín (-): No jugó.

13. Ramiro Funes Mori (-): Un minuto de juego (más el descuento) contra Chile. Terminó el certamen con un porcentaje perfecto en pases (intentó dos, completó dos).

14. Milton Casco (4,00): Tuvo su oportunidad contra Paraguay y no la aprovechó.

15. Guido Pizarro (4,00): Entró con el partido 0-0 contra Colombia y terminó 0-2. No volvió a jugar.

16. Rodrigo De Paul (5,67): Exitosa apuesta del DT. Comenzó como suplente y terminó como titular. Compromiso en la marca y atrevimiento en ataque para ganarse en lugar en la Selección de cara al futuro.

17. Nicolás Otamendi (4,83): Confirmó por qué es suplente en Manchester City. No aportó seguridad en la marca, aunque logró imponerse en el juego aéreo (al menos en defensa). Cometió un infantil penal en la segunda fecha y comprometió la clasificación a cuartos. Uno de tres jugadores en disputar todos los minutos.

18. Guido Rodríguez (5,00): Sorprendió como titular en el debut; un asombro que no duró demasiado.

19. Matías Suárez (-): Sumó casi 50 minutos durante tres partidos ingresando desde el banco. Tocó menos de diez pelotas, literal.

20. Giovani Lo Celso (5,20): De carácter ofensivo y poca marca, cuando hubo que elegir entre Paredes y él para balancear el mediocampo, Scaloni lo mandó al banco. Seis partidos, cuatro de titular, un gol (a Venezuela) y una asistencia (contra Chile).

21. Paulo Dybala (6,00): Aprovechó con creces sus menos de 120 minutos en el torneo (cuatro partidos, uno de titular). Pase gol a Agüero contra Qatar, y festejo ante Chile para resucitar las esperanzas sobre sus capacidades.

22. Lautaro Martínez (6,00): La gran revelación argentina del torneo. Abrió el marcador en los triunfos cruciales sobre Qatar y Venezuela. No renegó del trabajo sucio para luchar arriba y comprobó su talento para definir.

23. Juan Musso (-): No jugó.

* Jugadores ordenados por número de camiseta.