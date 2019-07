El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, reivindicó este lunes la medida de fuerza realizada por el sector como única herramienta para romper el cerco mediático que protege el gobierno. “Cuando sos laburante y querés hacer escuchar tu reclamo, no hay espacio en los medios”, afirmó el titular del gremio que realizó el viernes un paro total de actividades. El gobierno cuestionó con dureza la medida, calificó a los sindicalistas como kirchneristas y también logró que durante el fin de semana algunos empresarios se quejaran difundiendo en Twitter un texto que califica la huelga como abusiva y afirma que conspira contra el desarrollo del país y la creación de empleo. Varios de esos mismos empresarios habían hecho algo similar días atrás cuando respaldaron la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea con un mismo texto que también parecía dictado por el gobierno.

Los trabajadores del sector aerocomercial realizaron el viernes una asamblea, que comenzó a las 5 y que derivó en suspensiones y reprogramaciones de vuelos. La medida responde a una serie de políticas aplicadas por el Gobierno que, según resumen en el documento repartido ese día, “está destruyendo a la industria aerocomercial argentina”. Entre los puntos que reclaman, con casi nula difusión mediática, se destaca el despido de personal producto del achicamiento de las aerolíneas, el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos y la decisión de permitir que empresas extranjeras que operen en el país contraten personal en el exterior, entre otras.

En ese momento las cámaras televisivas estuvieron enfocadas en las demoras que se generaba para los usuarios. “Hemos tenido otra muestra de intolerancia con la gente por parte de Pablo Biró, un dirigente kirchnerista que lo único que quiere es complicarles la vida a miles de pasajeros”, declaró ese mismo viernes el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. “Hicimos un quilombo descomunal y ahora resulta que lo hice porque soy kirchnerista, cuando el kirchenrismo me putea en ocho idiomas porque cuando estuvieron en la gestión tampoco les fue fácil lidiar con nosotros”, respondió Biró.

El fin de semana la pelea se trasladó a las redes sociales, la arena en la que el ejército de trolls oficialista se mueve con mayor rapidez y fluidez. El domingo un grupo de empresarios conocidos comenzó a tuitear casi al mismo tiempo un mensaje de repudio a la protesta de los trabajadores: “Rechazo total a medidas abusivas del Sindicato Pilotos y Cabina que toman a la sociedad como rehén, conspiran contra el desarrollo del país y la creación de empleo. #EmpleoArgentino #CrecerEsLaSalida #NoMasMedidasAbusivas”, decía el texto. Entre los que viralizaron el mensaje sobresalieron Javier Goñi, CEO de Ledesma; Darío Werthein, del grupo Werthein; Juan Collado y José Urtubey, de Celulosa Argentina; Marcos Galperín, de Mercado Libre; Juan Pablo Lafosse, de Al Mundo; Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi, Martín Migoya y Guibert Englebienne, de Globant; Alberto Arizu, de Luigi Bosca, Susana Balbo, de Susana Balbo Wines, Martín Cabrales, de Café Cabrales, y la cuenta de Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), entre otros. Estas cuentas también se habían sumado a la campaña de apoyo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: “Celebremos el acuerdo UE-Mercosur. Nuestra Argentina integrada al mundo, compitiendo en base a su capacidad de hacer y crear, es el mejor camino al desarrollo y la generación de empleo #ArgentinaAlMundo #AcuerdoUE #CrecerEsLaSolucion”, fue el mensaje que replicaron en aquel momento los empresarios.

Biró insistió este lunes que las protestas en los aeropuertos son el único mecanismo que encuentran los pilotos para dar a conocer a la opinión pública la situación de “pérdidas de empleos” El dirigente sindical de pilotos aseguró que el “enemigo público número 1” de los aeronáuticos se llama Gustavo Lopetegui, en referencia al actual secretario de Energía, que previamente se había desempeñado como vicejefe de Gabinete. El ex CEO LAN fue clave en la actual política aerocomercial. “Es quien entregó los cielos argentinos y nos dejó sin laburo a todos”, insistió Biró. “Nos está dejando sin laburo en Avianca, que suspendió sus operaciones y hace tres meses no paga los salarios. De eso no habla nadie”, explicó. En Avianca y Andes, dos empresas del modelo low cost, devolvieron su flota de 737 por la crisis que vive el sector, dejando un tendal de pilotos y personal sin empleo. “Dicen que tomamos medidas políticas y somos desestabilizadores porque quieren cambiar el foco, centrando en lo antipático que es una medida de fuerza que demora vuelos, nadie habla del Gobierno”, insistió el titular de APLA.

Recordó que cuando se hicieron protestas en los aeropuertos hubo infiltrados y cuando optaron por difundir el conflicto en los aviones antes de despegar, los denunciaron penalmente. “Tienen la mala leche que ya me dieron vuelta y como no soy chorro y no me pueden carpetear, con lo único que me pueden acusar es por una pertenencia política que no tengo”, concluyó.