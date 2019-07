“En la empresa pagamos los sueldos por quincena, es decir damos un adelanto a mitad del mes y completamos el sueldo una vez que el mes está finalizado. Eso ayuda a que el que cobra se administre mejor y recibamos menos pedidos de adelantos. Con este sistema, durante años no tuvimos problemas, pero ahora vemos que a la semana o diez días de haber adelantado el pago de la primera parte del mes, nos están pidiendo un adelanto para llegar al 31. Hasta ahora no habíamos visto esta situación, y no es que paguemos con atraso, al contrario, pagamos medio mes adelantado, pero cada vez menos llegan a fin de mes”.