Estados Unidos determinó este martes que no corresponde la aplicación de derechos anti subsidios del 72 por ciento al biodiesel argentino. Sin embargo, dejó sin cambios la aplicación de aranceles antidumping en torno al 74 por ciento. En el sector aseguraron que el anuncio de Estados Unidos no cambia la situación. “El nivel de derechos antidumping se mantiene y eso hace que el mercado estadounidense esté totalmente cerrado”, dijo Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Combustibles, opinó en igual dirección. “Esto nos sirve poco. Es una buena noticia porque achicamos el problema pero no es suficiente para que Argentina vuelva a vender biodiésel a ese país”. Para Estados Unidos una de las justificaciones del impuesto es que los porotos de soja argentinos se venden debajo del valor a nivel internacional debido a las retenciones.