Tras convertirse nada menos que en el séptimo argentino que se mete en cuartos de final de Wimbledon en 133 ediciones del Grand Slam inglés, el bahiense Guido Pella buscará seguir haciendo historia en Londres cuando este miércoles, desde las 9 (por ESPN), se mida con el español Roberto Bautista Agut. Aunque está anunciado que lloverá durante la jornada, el Court 1 donde se presentará el zurdo de 29 años tiene techo retráctil, por lo que no habrá suspensión.

"Es difícil seguir enfocado, pero sé que mañana (por el miércoles) tengo otra revancha y, más allá de todo, es un momento que tengo que disfrutar porque no todos los años se llega a esta instancia", señaló Pella, ubicado en el puesto 26 del ranking y que viene de dejar en el camino al canadiense Milos Raonic (17) en un vibrante encuentro que se definió por 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (3) y 8-6.

"Llego con bastantes más horas de partido que Bautista, pero eso no quiere decir que sea determinante. Estoy bien físicamente y me siento preparado para otra batalla", opinó el bahiense sobre su rival de 32 años, quien marcha 22 en el ranking y que despachó en octavos de final al francés Benoit Paire (32) por 6-3, 7-5 y 6-2. En los dos enfrentamientos previos entre Pella y Bautista, siempre resultó vencedor el europeo (Australia 2017 y Munich 2019).

Pella ya inscribió su nombre en la historia de Wimbledon al llegar al famoso "Last Eight Club". Los otros argentinos que lo lograron habían sido Norma Baylon (cuartos de final en 1964), Guillermo Vilas (cuartos en 1975 y 1976), Gabriela Sabatini (finalista en 1991; semifinalista en 1986, 1990 y 1992; y eliminada en cuartos en 1987, 1993 y 1995), David Nabaldian (subcampeón en 2002 y cuartos en 2005), Paola Suárez (cuartos en 2004) y Juan Martín del Potro (semis en 2013 y cuartos en 2018). Ahora la raqueta bahiense buscará meterse en el aún más selecto club de los cuatro mejores de All England.

La jornada del miércoles la completarán el serbio Novak Djokovic (1) versus el belga David Goffin (23) desde las 9; el suizo Roger Federer (3) contra el japonés Kei Nishikori (7) y el español Rafael Nadal (2) frente al estadounidense Sam Querrey (65), ambos encuentros desde las 11 (hora estipulada).