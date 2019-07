"Hemos tenido algunas charlas"

El gobernador Miguel Lifschitz reveló ayer que ya mantuvo conversaciones con su sucesor Omar Perotti, y remarcó que deja una provincia con obras resueltas, otras en marcha y que la transición será ordenada.El mandatario provincial encabezó el acto por el Día de la Independencia en Rafaela, donde afirmó: "Hemos tenido ya algunas charlas, ahora están trabajando los equipos técnicos, nosotros estamos gobernando hasta el 10 de diciembre y vamos a hacer una transición muy ordenada, como corresponde".

"Dejamos una provincia con muchas obras terminadas y otras en marcha, con proyectos, con muy bajo nivel de endeudamiento, con cuentas equilibradas, acuerdos de financiamiento que van a beneficiar al próximo gobierno, y también con una deuda con Nación que seguramente recibirá el próximo gobierno", enumeró Lifschitz.

Sobre si se concretará o no la obra del nuevo Hospital de Rafaela, dijo: "Por supuesto que sí, la parte de análisis de las ofertas está culminando e ingersará en la parte de adjudicación y es probable que pueda comenzar antes de fin de año y tendrá que continuar con la gestión de Perotti".

También opinó de las elecciones nacionales y dijo que en las Paso del 11 de agosto "el final está abierto". En ese sentido indicó que "las primarias serán una primera fotografía de la realidad política. Si bien parece un escenario muy polarizado, también es cierto que hay una gran cantidad de argentinos que no están convencidos de ninguna de las dos opciones, creo que no es bueno votar en contra, sino que hay que votar a favor, por eso apoyamos a (Roberto) Lavagna como una alternativa para salir de la grieta".

Lifschitz también reflexionó sobre la conmemoración patria.

A esta altura es claro que no todo el Frente Progresista acuerda con el apoyo al binomio que encabeza Lavagna. Ya fueron muy comentadas las ausencias en el lanzamiento de Consenso Federal en la ciudad de Santa Fe y para que quede claro por estas horas el intendente electo de Santa Fe, Emilio Jatón avisó que no cuenten con él para la campaña nacional. El ex periodista comenzó después de las elecciones un proceso en el que buscará la independencia política del socialismo aunque manteniéndose dentro del espacio frentista.

Franco Trovato. La intendenta Mónica Fein en el Parque Independencia.

Lisfchitz en el acto patrio remarcó que "hoy, 200 años después, tal vez el mandato de ese Congreso de Tucumán de construir una Nación federal, unida, aún está pendiente, todavía estamos pensando a futuro un proyecto de desarrollo que nos incluya a todos, que tenga en cuenta la realidad de las provincias".

Por su parte, Mónica Fein encabezó en Rosario su último acto como intendenta por el Día de la Independencia y desde aquí señaló que en el país "hay mucho por hacer todavía". Y agregó que "más allá de las diferencias, debemos entender que nuestra historia se debe respetar y honrar", pidió en un contacto con la prensa, mientras en dependencias municipales se lucía la bandera a media asta por la muerte del ex presidente Fernando De la Rúa."La independencia que soñaron nuestros próceres era una independencia cultural, económica, y hay mucho por hacer todavía", expresó.

Asimismo, la intendenta avisó: "Seguiré trabajando en algún lugar donde pueda seguir con mis convicciones, no estoy por un cargo sino que estoy convencida que se puede construir una Nación mejor desde distintos lugares". Fein recordó que ingresó a la municipalidad de Rosario "como una técnica" en los años '80. "Hay un ciclo que está cumplido de mi parte en el municipio, pero por supuesto que seguiré trabajando sin ocupar cargos. Se puede hacer mucho sin la necesidad de ocupar un espacio institucional". Y agregó que "todo este tiempo estamos concentrados en entregar una administración ordenada al intendente electo Pablo Javkin que es de nuestro espacio político", remarcó.