Guido Pella quedó eliminado del abierto de Wimbledon al perder este miércoles en cuartos de final con el español Roberto Bautista Agut por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3, y así le puso fin a dos semanas inolvidables en las que concretó su mejor actuación en un Grand Slam.



Pella (número 26 del ranking ATP) luchó durante tres horas y siete minutos en el All England Club londinense antes de caer ante Bautista Agut (22) y llevarse la ovación del público inglés como reconocimiento a su actuación durante todo el torneo.



El bahiense, de 29 años, no había estado nunca entre los ocho mejores de un Grand Slam y en Wimbledon repitió las actuaciones que habían protagonizado sus compatriotas Guillermo Vilas (1975 y 1976), David Nalbandian (2002 y 2005) y Juan Martín Del Potro (2013 y 2018).





Loading tweet ...



Pella, entrenado por el misionero José Acasuso, había sufrido mucho desgaste físico en sus partidos previos y eso se notó en la falta de frescura de su juego, y quedó expuesto en los 50 errores no forzados que cometió durante el partido, 15 más que Bautista Agut.



El español nacido en Castellón hace 31 años perdió por primera vez un set en la actual edición de Wimbledon, y jugará en semifinales, instancia a la que no había accedido nunca en un Grand Slam, frente al campeón defensor, el serbio Novak Djokovic (1), quien apabulló al belga David Goffin (23) por 6-4, 6-0 y 6-2 e irá en busca de su quinta corona sobre el césped de Wimbledon.



En cuanto a Pella, cedió su servicio en el primer punto del partido y pese a que lo recuperó después (igualó 4-4), no daba la sensación de estar cómodo en un partido con muchísimo ritmo de ambos lados, pero que encontraba más sólido al español.



Bautista Agut se llevó el primer set por 7-5 y también impuso condiciones en el segundo, en un partido entre dos tenistas con características similares, con Pella mejor en la devolución y su rival más picante con la derecha y el saque.



Ese quiebre de entrada en el segundo parcial permitió al español de Castellón jugar cómodo y con un golpe que le reportó muchos puntos: la derecha invertida.



Bautista Agut se llevó el segundo parcial por 6-4 y fiel a su estilo, no exteriorizó su estado de ánimo, ante un Pella que lucía fatigado.



El argentino, con un coraje enorme y mejores ángulos de derecha, reaccionó en el tercer set con un quiebre rápido y dos buenos juegos de saque, así se puso 3-0 y luego 4-1 en ventaja, para llevarse el set por 6-3.



Claro que la mejoría de Pella también se vinculó con una merma en la intensidad de Bautista Agut, quien reaccionó en el cuarto parcial.



El español, con mejores decisiones a la hora de atacar y una buena devolución de servicio, quebró de nuevo a Pella, se adelantó 3-1 y no bajó la intensidad hasta que se llevó el triunfo por 6-3 en el parcial que le reportó ganar el partido.



Más allá de la derrota, fue muy bueno lo de Pella, quien había vencido en sus partidos anteriores al rumano Marius Copil (88), al italiano Andreas Seppi (73), al sudafricano Kevin Anderson (8) y al canadienses Milos Raonic (17), en victorias que le permitirán subir en el ranking mundial hasta el puesto 22 que ocupará la semana que viene, siendo el mejor argentino después de Juan Martín Del Potro (11), inactivo por lesión.