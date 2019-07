Miriam Lewin es periodista, escritora y autora de Putas y guerrilleras, coescrito con Olga Wornat. Este libro está a punto de reeditarse tras su publicación en 2014 por editorial Planeta. El título alude al modo en que los represores se referían a las secuestradas e incluye testimonios de varias sobrevivientes. Su antecedente es otro texto escrito por Lewin junto a Munú Actis, Elisa Tokar, Liliana Gardella y Cristina Aldini, Ese infierno (conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la Esma) , publicado en 2001. En ambos casos, los crímenes sexuales son puestos en evidencia para contrarrestar un tabú aún visible sobre el funcionamiento del sistema concentracionario en Argentina. “Ese infierno no tiene una visión de género acabada porque el material empezó a ser registrado en 1998, cuando todavía las cinco participantes no éramos plenamente conscientes de ese sesgo. Sin embargo, sabíamos que el nuestro era un punto de vista especial y diferenciado”, cuenta Lewin. También asegura que los dos libros fueron resistidos “incluso por compañerxs que consideraban que la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que había sucedido realmente dentro de la Esma”. Por esa razón, tanto ella como Wornat consideran que es un gran paso que Putas y guerrilleras circule como un libro de consulta para diversas colectivas feministas en la actualidad.

En las vitrinas que forman parte de Ser mujeres en la Esma se exhiben, además, otros libros que muestran cambios de miradas y avances de la jurisprudencia nacional e internacional. Algunos de estos volúmenes son Poder y desaparición. Los campos de concentración argentina, de Pilar Calveiro (Colihue, 1996); Y nadie quería saber. Relatos sobre violencia contra las mujeres en el terrorismo de Estado (Memoria Abierta, 2012); Género y poder de María Sondereger (Prometeo, 2013); Hacer justicia. Violencia de género y abusos sexuales en los centros clandestinos de detención. Nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina (Siglo XXI, 2011) y La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social de Elizabeth Jelin (Siglo XXI, 2015).