La temporada del fútbol argentino tendrá su inicio este jueves, aunque por Copa Sudamericana, con el cruce de octavos de final entre Colón y Argentinos Juniors. El encuentro, el primero de la serie, se disputará desde las 21.30 en el Cementerio de los Elefantes; mientras que la vuelta se jugará el jueves 18 en el Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal. Del otro lado de la llave espera el vencedor de Sporting Cristal (Perú) y Zulia (Venezuela).

El Sabalero llegó a esta instancia tras eliminar a Deportivo Municipal (Perú), 3-0 a domicilio y 2-0 en Santa Fe, y River Plate (Uruguay), 0-0 de visitante y 3-1 de local. Por su parte, el Bicho dejó en el camino a Estudiantes de Mérida (Venezuela), 2-0 en Buenos Aires y 0-1 y Deportes Tolima (Colombia) por 1-0 en casa y 0-0.

Dirigido por Pablo Lavallén, el club santafesino pondrá en cancha a dos de sus refuerzos, el defensor Lucas Acevedo (ex San Martín de Tucumán) y el mediocampista Rodrigo Aliendro (ex Atlético Tucumán), mientras que el lateral derecho Gastón Díaz (ex Vélez) tendrá que esperar por su oportunidad. Tras finalizar en el puesto 24 de 26 equipos en la última Superliga, Colón dejó ir a varios jugadores, entre los que se incluyen Cristian Guanca (vendido a Shabab, de Arabia Saudita), Gustavo Toledo (Atlético Tucumán), Andrés Cadavid (Independiente Medellín, de Colombia), Adrián Bastía, Franco Zuculini, Leonardo Heredia y Clemente Rodríguez (a los cuatro se les terminó el contrato).

Del otro lado, en el equipo de Diego Dabove harán su presentación en el ataque el uruguayo Santiago Silva (ex Gimnasia de La Plata) y Victorio Ramis (ex Godoy Cruz), en tanto que los incorporados Nicolás Silva (ex Banfield) y Diego Sosa (ex Godoy Cruz) estarán en el banco. Argentinos, último en el pasado torneo, dejó ir a los históricos Leonardo Pisculichi y Gastón Machín (ambos a Burgos, de la Tercera División de España), Alexis Mac Allister (Boca), Claudio Spinelli (Gimnasia) y Gastón Bojanich (Barracas Central, de la Primera B Nacional).

COLON DE SANTA FE: Burián; Vigo, Acevedo, Olivera, Escobar; Bernardi, Fritzler, Aliendro, Estigarribia; L. Rodríguez, Morelo. DT: P. Lavallén.

ARGENTINOS JUNIORS: Chaves; Sandoval, Torrén, Quintana, Ybáñez; Moyano, Vera, M. Romero; Hauche, S. Silva, Ramis. DT: D. Dabove.



Estadio: Colón de Santa Fe. Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). Hora: 21.30. TV: Fox Sports.