La defensa de Oscar Parrilli, procesado junto a Cristina Kirchner por presunto encubrimiento agravado en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, planteó la ilegalidad del llamado a testimonial de Alberto Fernández. Con el patrocinio de Aníbal Ibarra, el ex funcionario presentó un escrito en que afirma que hay intencionalidad política de la querella que pidió que Alberto declare y que se trata de introducir en el expediente prueba de carácter ilegal, ya que los principales imputados ya están camino a juicio oral y por lo que podría constituir una persecución judicial.



"La prueba que se produzca en este expediente residual no puede tener relación con los imputados respecto de quienes ya se cerró la etapa instructoria, porque sería una especie de persecución indefinida por un tribunal que ya perdió jurisdicción para realizarla", señala el texto. Otro de los argumentos que planteó Parrilli es que opinar por televisión no convierte a una persona en testigo: "En esa entrevista sólo hay opiniones políticas y jurídicas que no convierten a nadie que las realice en testigo. Un testigo declara cosas que percibió con sus sentidos y que tiene relación directa con los hechos que se investigan".



Además de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli fueron procesados por encubrimiento agravado Carlos Zannini, Andrés Larroque y los dirigentes Luis D'Elia y Fernando Esteche, quien permanece detenido por esta causa. También el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, Angelina Abbona, Eduardo Zuain, Jorge Khalil y el fallecido ex canciller Héctor Timerman. El expediente central está en trámite de juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal 8.