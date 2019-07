Estudiantes de Bahía Blanca fueron reprimidos y fuertemente golpeados por efectivos de la Policía Bonaerense durante una protesta frente a la municipalidad de esa ciudad, pero lo más grave ocurrió cuando dos de los jóvenes que reclamaban el cumplimiento efectivo del boleto estudiantil fueron detenidos y llevados a la comisaría. Los estudiantes relataron que allí un oficial abusó sexualmente del joven de 17 años, a quien también atacó verbalmente con frases homofóbicas, y los discriminó por su ideológica al tratarlos a ambos de “putitos zurdos”.

“Le apoyó su pene en la cola, todo esto remarcando su condición sexual. Es aberrante, no puede suceder más”, contó Jonathan Machuca, uno de los detenidos.

El chico abusado, menor de edad, relató luego en las redes sociales lo que vivió y dijo que vio “muy plasmado el odio que nos tienen a la juventud, cuando no nos mantenemos sumisos”. “Fueron muy clichés insultando con pendejos quilomberos, qué mierda tenían que estar haciendo, son unos irrespetuosos, putitos zurdos”, reconstruyó el joven, quien luego detalló cómo lo abusaron: “había uno homofóbico que me re apoyo la pija por atrás cuando me puso las esposas y me trato para el culo innecesariamente, hasta me dijo que me iba a cagar a palos en el calabozo (sin saber que era menor)”, compartió en una publicación en Instagram.

Loading tweet ...

Según trascendió, la Auditoria General de Asuntos Internos, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, inició un sumario para investigar el caso. Los chicos pasaron toda la noche en la comisaría, hacia donde se acercaron agrupaciones en solidaridad. Para Machuca, no quedan dudas de que lo que pasó fue “un abuso de autoridad” porque “estaban reclamando derechos”. El estudiante contó que los policías los reprimieron “violentamente” cuando intentaban visibilizar sus reclamos por el boleto educativo gratuito, dado que desde 2015 no se implementa.

“Fuimos al acto oficial del 9 de Julio. No pudimos pasar, estábamos con banderas y bombos a dos cuadras del acto. Nos quedamos en un lugar que los policías nos asignaron”, relató el estudiante, quien acusó a los policías de empezar con los ataques cuando despegaron las banderas y empezaron a tocar los bombos, a pesar de que no habían cortado la calle. “Nos dijeron que dejemos de tocar, hubo un par de insultos y nos aprehendieron. Nos metieron en el patrullero y nos golpearon: tengo un diente flojo por una piña que me dio un policía de civil", amplió en diálogo con medios locales.

Loading tweet ...

Desde la puerta de la comisaría, Machuca denunció que fueron golpeados por los policías. "Nos dijeron que dejemos de tocar, hubo un par de insultos y nos aprehendieron. Nos metieron en el patrullero y nos golpearon: tengo un diente flojo por una piña que me dio un policía de civil", amplió el joven, quien luego dio más detalles sobre los actos discriminatorios en los que incurrió el personal de la bonaerense: "Nos decían 'zurditos de mierda', 'putitos', esto por la condición sexual del compañero menor. Cuando llegamos a la comisaría [Primera] nos bajaron violentamente y nos increparon para que reaccionemos, pero nosotros acatamos las órdenes para que no nos pase nada", aseguró.

El joven estuvo acompañado por el abogado Leandro Aparicio, quien denunció que “la policía no tiene control”. “Les dijeron todo lo que querían decirle. Que a los putitos los cogemos, que los iban a fajar, un abuso total”, subrayó.

El jefe de la Departamental de Bahía Blanca, Claudio Petrizán, justificó la represión hacia los estudiantes. "Un grupo de manifestantes intentó ingresar al acto por Sarmiento y 12 de Octubre con bombos para entorpecer la labor de la banda de música. Se los invitó a que se retiraran y dos arremetieron contra el personal policial", indicó.