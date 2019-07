Corral acelera contra Lifschitz (y Jatón)

Desde Santa Fe

José Corral apuró ayer a Miguel Lifschitz y de paso a quien lo sucederá en el cargo, el intendente electo Emilio Jatón. Le pidió al gobernador -por escrito- 60 millones de pesos para pagar el Súper TC 2000 en el circuito callejero el 14 y 15 de setiembre, que deberían estar depositados en la cuenta del municipio en 20 días, antes del 31 de julio. Y le advirtió que si la respuesta del mandatario es la misma que en 2017 y 2018 cuando "recibimos cero peso", no habrá carrera, ni espectáculo. Lo "responsable" -metió presión Corral- es que al costo lo pague Lifschitz, porque de lo contrario "dejaríamos una deuda de 60 millones" que tendría que cancelar Jatón. "Ellos son del mismo partido, podrán conversar. Nosotros queremos ser prudentes en la administración de los fondos y no embarcarnos en una fiesta que va a terminar pagando" el próximo intendente.

A casi un mes de las elecciones, el ex candidato a gobernador de Mauricio Macri en Santa Fe, sorprendió con el planteo de quién pagará la fiesta de este año del Súper TC 2000, en el callejero. Dijo que las siete ediciones anteriores las pagó su gobierno y en las últimas dos, en 2017 y 2018, "solicitó y gestionó" aportes del Lifschitz, pero la respuesta fue "cero peso".

Ahora, volvió a mandarle otra nota al gobernador para pedirle un "apoyo económico de la provincia" de 60 millones de pesos para la carrera. El argumento es que el municipio no está en condiciones de afrontar el gasto. "Tenemos la responsabilidad" de dejárselo a Jatón en las "mejores condiciones económicas", "ordenado" y con un presupuesto "equilibrado".

Asumir el costo de la carrera -insistió Corral- "significaría dejarle esa deuda" a Jatón. "No queremos que sea así. Por lo tanto le hemos enviado una nota al gobernador pidiendo ese monto para armar y desarmar el circuito, más gastos adicionales. Son 60 millones de pesos. Es bastante menos del aporte de la provincia a la construcción del autódromo de Rosario y parecido a lo que aportó en las carreras de Rafaela y San Jorge".

La otra condición que puso Corral es que Lifschitz debería transferir esa plata al municipio en 20 días. "Queremos saber si vamos a tener ese dinero antes de firmar el contrato" con la empresa que organiza el evento. "Tenemos hasta el 31 de julio para esperar un respuesta del gobernador", emplazó. "Vamos a hacer el Súper TC 2000 si contamos con ese aporte de la provincia".

-Entonces, ¿la carrera depende de esos 60 millones? -apuró también un colega de LT10.

-Exactamente, depende de ese aporte.

Según Corral, el Súper TC 2000 "justifica el apoyo" de Lifschitz para no dejarle a Jatón una deuda que "no corresponde". "Ellos (el gobernador y el intendente electo) son del mismo partido, podrán conversar. Nosotros queremos ser responsables en la administración de los fondos y no embarcarnos en una fiesta que va a terminar pagando" Jatón. "En la nota que le enviamos a Lifschitz, le pedimos que antes del 31 de julio tengamos esos fondos" para organizar la carrera.

Corral dijo que 60 millones es lo que cuesta "armar y desarmar el circuito callejero y eso incluye la iluminación, el montaje de las tribunas y otros elementos que hay que comprar. Es la cifra que se requiere para garantizar la competencia", explicó.

"Sin esta ayuda no es responsable que la hagamos. Jatón puede seguir haciéndola en el primer semestre de 2020, pero queremos dejarle las cuentas en orden y no gastar a cuenta para que pague el que viene", que es Jatón. "Nuestra responsabilidad es administrar la ciudad y dejar las cuentas en orden", insistió. Para la provincia -siguió el intendente- 60 millones es un "número es menor". Y recordó que en el caso del autódromo de Rosario, el gobierno de Lifschitz "comprometió un aporte de un millón de dólares".