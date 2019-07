El acertijo

María tiene dos novios, Juan y José. Para visitar a Juan, debe tomar el tren en dirección norte, y para visitar a José debe tomar el tren en dirección sur. Ambos trenes pasan cada 10 minutos, y como a María le gustan ambos por igual, ni se fija si un tren va al norte o al sur, y se toma el primero que pase. Sin embargo, por algún motivo María termina visitando a Juan un 90 por ciento de las veces, y a José solo el 10 por ciento restante. ¿Por qué?

Respuesta: El tren que va hacia el sur pasa 1 minuto después que el tren que va hacia el norte. La única manera de tomarse el tren al sur es llegar a la estación por casualidad en el minuto posterior a que pase el tren que va al norte. Si llega en cualquier otro momento, se tomará el tren al norte que pasará primero. Por ejemplo, si el tren al norte pasa a las 8:00, 8:10, 8:20..... y el tren al sur pasa a las 8:01, 8:11, 8:21....., si María llega a la estación en cualquier momento entre las 8:01 y 8:10 se tomará el tren al norte. Solamente si llega entre las 8:00 y 8:01 se tomará el tren del sur.

El dato

La Comisión Europea impuso una multa de 6,2 millones de euros a la empresa japonesa Sanrio por restringir de manera ilegal a los comerciantes europeos la venta transfronteriza en el Espacio Económico Europeo de merchandising relacionado con el dibujo Hello Kitty y otros personajes de la firma nipona durante un periodo aproximado de once años. "La decisión confirma que no se puede impedir a los comerciantes de productos con licencia que vendan estos en un país diferente", ha declarado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, subrayando que estas restricciones son contrarias a las reglas antimonopolio de la UE, reducen las alternativas y conllevan precios potencialmente más altos para los consumidores.

La posta

El fundador y consejero delegado de Norwegian, Bjørn Kjos, renunció a su cargo después de 17 años tras los malos resultados que registró la compañía en el primer semestre. Las perdidas entre enero y junio sumaron 145,8 millones de euros, frente a un beneficio de 26,3 millones de euros obtenido en el mismo periodo de 2018.

Tecno

Un 'malware' llamado Agent Smith ha infectado unos 25 millones de móviles en el mundo, haciéndose pasar por una aplicación de Google, según ha informado la empresa de ciberseguridad Check Point. El virus Agent Smith simula ser una App y explota vulnerabilidades conocidas en Android para reemplazar de forma automática las aplicaciones instaladas en el teléfono por versiones de código malicioso sin que el usuario lo sepa. El programa usa su acceso a los recursos de los dispositivos para mostrar anuncios fraudulentos con el objetivo de lucrarse, pero "también podría utilizarse fácilmente para fines mucho más intrusivos y perjudiciales, como el robo de credenciales bancarias y las escuchas clandestinas", advirtió la empresa en un comunicado.

Internet

La Justicia estadounidense ha puesto límites a las acciones de Donald Trump en Twitter. El presidente ha estado violando la Constitución al bloquear a críticos en su cuenta @realDonaldTrump, según concluyó un tribunal federal de apelaciones de Nueva York esta semana en base a la Primera Enmienda de la carta magna estadounidense, que protege el derecho a la libertad de religión y de expresión. "La Primera Enmienda no permite a un funcionario público, que utiliza una cuenta en redes sociales para todo tipo de fines oficiales, excluir a personas de un diálogo online que de otra manera sería abierto porque estas personas expresen visiones con la que no está de acuerdo el funcionario", señala en su decisión la corte. Se trata de uno de los fallos judiciales más importantes hasta la fecha en el país en medio del debate sobre qué significa la Primera Enmienda en los tiempos de las redes sociales como altavoz político, señaló The New York Times.

Presentación

Flacso invita a la mesa de presentación del Diploma de Posgrado en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas en el 14º Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político. La cita es el miércoles 17 de julio a las 11.00 en el aula 19 Tornavias. Campus de la UNSAM, provincia de Buenos Aires.