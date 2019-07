El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a recibir el respaldo de los gobernadores del peronismo ayer durante su visita a Catamarca y aseguró que durante la campaña "la gente sabrá quién es el candidato de (Donald) Trump y del Fondo Monetario y quién es el candidato de la gente". Por otro lado, prometió que en caso de resultar electo en octubre gobernará la Argentina "sin dogmas ni caprichos ideológicos".

Fernández ofreció una conferencia de prensa junto a la gobernadora catamarqueña, Lucía Corpacci, en la Casa de Cultura provincial. Se les sumaron el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, y el de Tucumán, Juan Manzur. También el intendente de la capital catamarqueña, Raúl Jalil, quien se candidateará para reemplazar a Corpacci al frente de la provincia en las elecciones que se realizarán el mismo día que las nacionales.

"Junto a los gobernadores, tenemos que desarrollar una Patria donde no tenga que haber emigrantes internos, donde todos tengamos un lugar para desarrollarnos", enfatizó Fernández. En este sentido, el candidato del Frente de Todos dijo que en caso de ser Presidente impulsará un "capitalismo donde la gente consuma, porque ése es el único capitalismo que sirve" y agregó que lo hará "junto a los trabajadores, los empresarios y los gobernadores".

"El problema que tengo es ver que todos los días hay gente que se cae del sistema porque nadie se ocupa de ellos", dijo, y añadió: "Cuando me encuentro en la calle con la gente y cuando voy a los actos y la gente me abraza y me dice cosas al oído, no me preguntan qué piensan en Wall Street". "Me preguntan qué hacemos con las tarifas que no pueden pagar, me preguntan qué hacemos con el trabajo los que lo han perdido, qué hace con el trabajo el que lo tiene y tiene miedo de perderlo.

Alberto Fernández realizó junto a Corpacci una serie de actividades que incluían una visita a la residencia universitaria y la apertura de la Fiesta Nacional del Poncho. "El gobierno del futuro lo vamos a construir junto a las provincias. Tenemos que trabajar entre todos para hacer una Argentina federal de verdad", escribió en Twitter.