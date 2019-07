La rueda de reconocimiento a la que fue sometido el sospechoso de ser el violador serial que atacó a al menos ocho mujeres en Rosario fue negativa y el hombre será liberado en las próximas horas.

“Todas las víctimas que participaron de la rueda fueron coincidentes en el resultado negativo de la medida y no reconocieron a la persona que las había atacado”, indicó el vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Carranza. En ese sentido, Carranza explicó que “el hombre de 33 años detenido tiene una cicatriz en el rostro, pero no de las características que las víctimas habían manifestado en sus declaraciones”.A su vez, aclaró que luego de las medidas de rigor, “el hombre recuperará la libertad porque no está vinculado a la causa y no permanecerá imputado”. “De todas maneras, se está tramitando la extracción de sangre del detenido para que quede una muestra genética para una medida comparativa futura”, remarcó.En relación a la investigación, señaló que “hay medidas en curso para encontrar a esta persona con datos que se han aportado y nuevas declaraciones de las víctimas”. “En las próximas horas se realizará un fotofit en base a nuevas declaraciones de las víctimas”, agregó.