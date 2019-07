"Antes me decía sí y ahora no"

(Desde Santa Fe)

Miguel Lifschitz y José Corral volvieron a cruzarse ayer por quién paga la fiesta del Súper TC 2000 en el callejero el 14 y 15 de setiembre. El intendente solicitó 60 millones de pesos para armar y desarmar el circuito y el gobernador le dijo que no. "Es un despropósito gastar 60 millones en un evento que dura una noche", reaccionó el mandatario. Su ministro de Gobierno Pablo Farías coincidió que era otro "disparate" del ex candidato de Mauricio Macri en Santa Fe. Molesto por la negativa, Corral le recordó a Lifschitz que lo que pidió es "más o menos lo mismo" que costó el montaje de una pantalla gigante de TV en Rosario (un millón 200 mil dólares) "para ver los partidos del mundial de fútbol", en junio de 2018. "Y el pago lo hizo por decreto". Le preguntaron si la negativa de Lifschitz era porque él se pasó a Cambiemos. "No puedo creer que haya una discriminación política, cuando estábamos en el mismo espacio me decía que sí y ahora que no", se victimizó.

Lifschitz dijo que lo "sorprendió" el pedido de Corral. "Es un despropósito gastar 60 millones en un evento que dura una noche". "Nosotros siempre hemos colaborado" con la fiesta del callejero porque "es importante para la ciudad de Santa Fe, pero hemos hecho un aporte que no tiene nada que ver con esa cifra. Estamos dispuestos a volver a hacerlo este año, pero de ninguna manera pensamos que sea lógico y razonable, y más en un momento de dificultad económica como el que estamos atravesando, invertir semejante cantidad de dinero en un evento automovilístico".

El ministro de Gobierno dijo que el "responsable" de la fiesta es el intendente y consideró que el intento de "trasladar" esa "responsabilidad" a Lifschitz era un "disparate". "Corral tendría que asumir que el municipio no puede organizar la carrera", interpeló Farías. Y deslizó dos sospechas. Una: "No sabemos cuánto les cuesta a los santafesinos la organización de la carrera. Siempre escuchamos que era superavitaria y que daba ganancias. En realidad, el manejo económico que rodea al Súper TC 2000 es un gran misterio". La otra: "Me parece que la decisión de no hacer la carrera ya está tomada y lo que no quiere reconocer Corral es que no puede hacerla".

Corral no ocultó su fastidio por los retruques del gobernador y el ministro de Gobierno. "Nos hubiera gustado tener una reunión para tratar este tema" en la Casa Gris. Pero lo que más le molestó fue Lifschitz dijera que eran 60 millones por "una noche". "Ha dicho que es sólo una noche y que le parece mucho dinero. Es su apreciación".

"Es cierto que es mucho dinero", admitió Corral. "Es cierto que es un esfuerzo, pero es el mismo esfuerzo" que hizo Lifschitz para el montaje de "una pantalla gigante de televisión para pasar el mundial de fútbol en Rosario, en junio de 2018, y lo hizo por un decreto. Es más o menos el mismo monto", facturó el intendente.

Ante una consulta, Corral aceptó que la provincia colaboró con el armado del circuito en otros años, pero "en 2017 y 2018, el aporte fue cero".

-¿Esa falta de colaboración fue porque usted pasó del Frente Progresista a Cambiemos? -le preguntaron.

-Es una lectura. No puedo asociar una cosa con otra. No puedo creer que haya una discriminación política del gobernador, cuando estábamos en el mismo espacio nos daba la plata y ahora que estamos en Cambiemos no recibimos nada. De hecho, hubo carreras en Rosario y Rafaela que han tenido subsidios de la provincia -ironizó.

-Entonces, ¿no habrá carrera?

-Si no contamos con el dinero de la provincia (no), salvo que aparezca algún auspiciante que aporte esos fondos. Nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo. Pero lo que no queremos es dejarle deudas al intendente que viene (Emilio Jatón). Nosotros vamos a entregar un municipio ordenado y prolijo, con las cuentas en orden -respondió.