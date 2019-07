“Es cierto que la provincia pasó de participar en un 18,8 por ciento en la renta federal a casi 23, pero la pregunta es: ¿en qué benefició eso a los bonaerenses? Una preocupación muy grande de los bonaerenses es la seguridad. La actual gestión decidió dejar de invertir en combustible, patrulleros, chalecos, etc. Por un monto superior a los 20.435 millones de pesos. Los recursos extras no fueron para cuidar a los bonaerenses”, según la ex ministra Batakis.