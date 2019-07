Ya pasó antes. Por sorpresa y sin convocar a una audiencia pública "vinculante", ya que las concesiones viales son un servicio público, el Poder Concedente, con una actitud autoritaria, antidemocrática e irresponsable, autorizó un nuevo aumento de las tarifas de peaje en los corredores viales santafesinos, beneficiando de esta manera solo el interés del concesionario. Es así que el CONADUV rechaza en forma categórica este incremento tarifario por ser ilegal, abusivo, inapropiado, injusto y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte.

Desde el Conaduv se ha podido determinar que las tarifas de peaje que se cobran desde el inicio de las concesiones viales santafesinas son claramente ilegales, ya que no se cumple con lo expresamente establecido en la Ley de peaje provincial 11.204, no existiendo estudio técnico económico de la relación beneficio/costo del usuario. "Las tarifas de peaje no deben superar el valor económico del servicio ofrecido", dice la norma.

El régimen de "falso peaje" implementado en corredores viales santafesinos es inconstitucional, por la doble imposición y por tratarse de caminos de dominio público pagados con creces con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago; es inviable y antieconómico por el bajo caudal de tránsito; es ilegal por no existir estudios de relación beneficio/costo como lo establece la Ley de peaje provincial; es injusto por tratarse de un "sistema abierto" donde unos pagan y otros no de acuerdo al tramo que se transite.

Cabe destacar que los caminos son de dominio público, y no propiedad exclusiva de un gobernador, motivo por el cual antes de tomar decisiones debería convocarse a quienes son usuarios viales e indirectos de la red vial.

Ing. Ricardo Lasca - Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial (Conaduv)