La comunidad de la Escuela de Educación Superior 8 de San Isidro podrá disfrutar finalmente este lunes de la presencia de Vera Jarach. Tras la llamativa suspensión de la charla prevista para el jueves 4, sobre la cual ni esa institución ni el Ministerio de Educación del gobierno de María Eugenia Vidal ofrecieron ninguna explicación oficial, tanto la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora como fuentes de Suteba confirmaron la nueva cita y también un acto de desagravio que tendrá lugar el miércoles, a las 12, en la Casa Nuestros Hijos, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

--¿Le pasó algo similar alguna vez? --preguntó este diario a la dirigente de 91 años.

--Jamás. Jamás. Y eso que de las Madres soy de perfil bajo en muchas cosas, pero voy siempre a las escuelas, acá y en Italia. Nunca me pasó algo así, es impensable, no sé cómo pudo ocurrir. No lo entiendo y sigo esperando una explicación.

Vera Vigevani de Jarach, conocida por su apellido de casada, nació en Italia y llegó al país junto con su familia en 1939, a sus once años, escapando de las leyes raciales del fascismo. “Mi abuelo fue deportado y estuvo en Auschwitz en el ’44. No hay tumba de mi abuelo”, recuerda. Aquí estudió, formó una familia, ejerció el oficio de periodista y volvió a padecer en carne propia gobiernos totalitarios como el que en 1976 secuestró a su hija Franca, vista por última vez en el centro clandestino que funcionó en la ESMA. Desde entonces y a partir de su integración a las Madres milita activamente por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y realiza un admirable trabajo de formación ciudadana transmitiendo su experiencia a los más jóvenes.

La charla en la escuela de San Isidro se suspendió repentinamente la noche anterior. “Esta deplorable decisión de las autoridades de la EES Nro. 8 constituye una actitud negacionista respecto del holocausto judío y del genocidio del golpe cívico militar de 1976 en nuestro país”, denunció de inmediato Suteba. Desde entonces, ni Jarach ni el sindicato docente recibieron una explicación oficial sobre el motivo de la suspensión. Tampoco el Ministerio de Educación del gobierno de Vidal respondió a las consultas de PáginaI12.

Puertas adentro de la escuela, la pelota va y viene entre los superiores de la profesora que propuso la charla junto con los alumnos, que es la secretaria de Derechos Humanos del Suteba San Isidro. La versión que le transmitieron al comunicarle la negativa fue que el director le pidió al inspector que tiene por encima que autorizara la charla (trámite innecesario cuando los temas a tratar están entre los que estudian los secundarios, como el genocidio del pueblo judío o el terrorismo de Estado en la Argentina) y que hasta la noche anterior a la visita la respuesta no había llegado. El inspector del área, ante consultas informales, responde que nunca le llegó ninguna notificación sobre la propuesta.

“Como sindicato exigimos inmediatamente una explicación y esperamos recibirla este lunes, sería lo correcto”, explicó a PáginaI12 la secretaria de Derechos Humanos del Suteba, Patricia Romero Díaz. “Lo positivo es que la charla iba a ser para un grupo reducido de estudiantes y ahora se va a hacer para toda la escuela. Lo vivimos como un triunfo ante la negativa inicial”, destacó la dirigente, y citó una consigna del gremio: “Ante el olvido, memoria; ante el negacionismo, verdad; y ante la impunidad, justicia”. “Velamos en cada escuela para que la Memoria, la Verdad y la Justicia sean un tema abordado por todos los alumnos porque es la única garantía del Nunca Más: que las generaciones jóvenes conozcan nuestra historia para no volver a repetirla”, reflexionó.

“La pasé muy mal, fue muy triste. Cuando supe que podía volver a ir me recuperé y ahora estoy con todas las energías”, confiesa Jarach con la dulzura que la caracteriza. “La explicación la sigo esperando, la estoy pidiendo. Para mí, lo peor fue para los chicos, que se habían preparado desde hacía un mes con preguntas para que fuera un encuentro bien hecho”, remarca. Tal como informó este diario, un funcionario que dijo ser viceministro de Educación bonaerense la llamó a partir de una gestión del director del Museo Ana Frank, Héctor Shalom, para disculparse y prometerle una explicación que nunca llegó. Mientras Jarach espera con la infinita paciencia de las Madres, este lunes dará la postergada charla en la escuela y el miércoles al mediodía participará de un acto de desagravio en la Casa Nuestros Hijos, el espacio de ese organismo en la ex ESMA, al que convocan con la consigna “Más memoria, más futuro”.