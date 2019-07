"Basta del curro de la Patria y el Movimiento. Primero está el individuo, por eso somos liberales ¡Viva el sentido común! ¡Viva la libertad!", destacó el candidato presidencial por el frente Despertar, José Luis Espert, al cerrar el acto en el que inició su campaña para las elecciones primarias. "No pudieron bajarnos y estamos más firmes que nunca para nuestro camino a la Casa Rosada", aseguró el economista, apuntando contra los intentos del macrismo de que bajara su candidatura.



"Lo importante es que no nos compremos el discurso de que hay que votar entre la grieta. La democracia está para votar a los mejores, no para votar el menos malo. No votemos con miedo ni con bronca", afirmó Espert, en el microestadio de Ferrocarril Oeste Héctor Etchart. Acompañado por su compañero de fórmula, el periodista Luis Rosales, Espert presentó a los candidatos que llevará en la lista. El presidente de la UCe Dé, Gonzalo Mansilla de Souza, que será candidato a diputado nacional, y el precandidato a gobernador de Buenos Aires, Guillermo Castello, entre otros. Espert insistió en no votar "ni con miedo ni con bronca" y llamó a que "tampoco compren el discurso de la grieta".

El macrismo intentó que Espert bajara su candidatura al entender que arrastraba votos por derecha, quitándoselos al oficialismo, pero no lo consiguió.