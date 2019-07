El padrastro de Eylin Jiménez Condori, la adolescente de 17 años que fue encontrada asesinada el sábado pasado en un descampado de la zona sur de la ciudad de Córdoba, fue detenido en las últimas horas como principal sospechoso del crimen. Se trata de Zenón Giménez (35), que quedó detenido anoche luego de incurrir en una serie de contradicciones cuando fue convocado a declarar.

La joven había desparecido el viernes de su domicilio del barrio Cooperativa Pilcomayo, próximo a Villa El Libertador. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Nuestro Hogar III.

En el marco de la investigación, el fiscal de feria de Distrito 1, Rubén Caro, citó a declarar a varias personas del entorno de la joven, entre ellos a su padrastro.

Contradicciones muy groseras

El fiscal contó a la prensa local que, al brindar su declaración, Giménez "empezó con una serie de contradicciones muy groseras" y que a ello se incorporó "nueva prueba con indicios que apuntan a que podría tener responsabilidad penal”.

Por su parte, la madre de la víctima dijo a distintos medios de Córdoba que ella justamente se había separado de Giménez porque sufrió malos tratos de su parte. La mujer mencionó que el hombre abusaba de su hija y lo responsabilizó de haberla embarazado. El cuerpo de la adolescente, que tenía una beba de un año, fue encontrado el sábado por la mañana en un descampado.

“Si yo me separé fue porque tuve muchos golpes y mucho maltrato. Me amenazaba diciéndome que si lo denunciaba, como soy extranjera, me iba a deportar. Él se entregó diciendo que él la mató, necesito justicia por todas las mamás que tienen hijos, les pido que siempre estén atentas”, declaró la mujer a los medios.

Según informó el fiscal Caro, el cadáver de la chica presentaba "moretones en la boca y el cuello".