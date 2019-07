La mediocampista Estefanía Banini, capitana de la Selección argentina en el último Mundial femenino de Francia, denunció que no fue convocada a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por haber pedido el cambio del cuerpo técnico encabezado por Carlos Borrello por que "no están a la altura" de lo que pretende una parte del plantel albiceleste.

"Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club. El cuerpo técnico decidió dejarme afuera", publicó Banini en su cuenta oficial de Instagram, a modo de despedida de la Selección albiceleste.

La mendocina, quien milita en Levante de España y fue una de las más destacadas en la Copa disputada en Francia , reveló que el motivo de su ausencia en la lista de convocados fue un pedido que el "todo el equipo" del Mundial 2019 le hizo a las autoridades de AFA.

"El motivo de esto es muy simple: se habló con todo el equipo que viajó al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos. Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias", sostuvo la jugadora. "Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan 'nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo'", agregó.

Horas antes en la jornada, el DT Borrello confirmó la lista de jugadoras convocadas para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Allí, además de Banini, ya habían quedado fuera de la preconvocatoria Gabriela Garton, Lorena Benítez, Ruth Bravo y Belén Potassa, en principio por los mismos motivos. En la nómina final de 18 jugadoras, tampoco figuraron Florencia Bonsegundo y Soledad Jaimes, titulares durante el Mundial.