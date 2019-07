Florencia Bonsegundo

"Mientras 18 compañeras arman la valija para los Juegos Panamericanos, yo decido quitarme de esa lista. El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico. Quienes no están a la altura ni al nivel que una Selección requiere, donde las jugadoras tuvimos que enfrentarnos no sólo a potencias dentro de la cancha sino también a la falta de soluciones fuera de ella. ¡Necesitamos gente profesional quienes dejen diferencias de lado apoyando lo que un grupo necesita y no tachando a referentes por alzar la voz! Hoy me toca dar un paso al frente por esta lucha que iniciamos todas y que pocas tienen el valor de hacerlo. Siento dolor por no defenderte (Selección) en un torneo pero entiendo que de esta manera te estoy protegiendo más porque sé que en un futuro con gente capacitada. ¡Argentina puede estar al nivel de esas potencias! Sigo soñando por un país con mayor igualdad, sin discriminación y donde la voz de la mujer se tenga en cuenta con el mismo peso que la de un hombre. Gracias a vos, familia y amigos por el apoyo en esta lucha. ¡Argentina te amo espero pronto seguir defendiéndote dentro de una cancha!".

Estefanía Banini

"¡Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club! ¡Ganas sobran de estar en la Selección! ¡Desde los 5 años entrenando para defender la celeste y blanca! ¡Luchando desde mi lugar la igualdad sin discriminaciones! El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. ¡Ellos quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda (Argentina)! ¡El motivo de esto es muy simple se hablo con todo el equipo que viajo al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos! Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, ¡queremos estar a la altura de las potencias! Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan 'nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo'. ¡Ejemplos como ese sobran y son lamentables! Lágrimas en los ojos y el corazón roto pero siempre con la frente en alta y tranquila de haber sido consecuente con lo que dije en esa charla. Siento pena porque esperaba que todas lucharan de la misma manera pero entiendo que quizás les ganó el sentimiento tan lindo de defenderla, quizás a veces para crecer hay que resignar ¡Orgullosa de quienes si lo hicieron! ¿Cuánto nos falta para que todas digamos no vamos a la Casa Blanca y se haga lo que se dice (palabras de Megan Rapinoe capitana de la selección campeona del mundo). ¡Gracias amigos, familia y a vos por apoyarme! ¡Gracias Argentina por enseñarme la pasión! Voy a seguir luchando porque te amo Argentina. ¡VAMOS ARGENTINA, VAMOS MI SELECCIÓN!".



Ruth Bravo

"¡Ni descanso ni lesiones ni permiso de mi club, ganas sobran de estar en la Selección! Desde chiquita entrenando y luchando para estar... ¡Siempre peleando desde mi lugar contra la discriminación y a favor de la igualdad! El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias de pensamiento han decidido dejarme afuera de la posibilidad de defender a mis amados colores. El motivo de este mensaje es muy simple, se habló con todo el equipo que viajo al Mundial respecto de varias cosas que queríamos lograr para el crecimiento y cumplimiento de nuestro objetivos personales y el fútbol femenino de argentina. En esa charla cada una expuso su pensamiento, variados y similares pero si en algo TODAS coincidíamos era en que el cuerpo técnico no estaba a la altura de lo que pretendemos. En lo personal creo que cada persona cumple un ciclo y no deseábamos más escuchar previo a un partido cosas tales como: 'Nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo'. Ejemplos como ese sobran. No voy a mentir y decir que no me duele en lo más profundo no estar, no voy a decir que no se me llenan de lágrimas los ojos al leer la lista y no ver mi nombre, y no puedo decir que cada palabra que escribo no me duele porque la realidad es que no hay nada más lindo ni más importante para un deportista que vestir la celeste y blanca... Con la frente en alto y tranquila, seguiré trabajando para volver a tener mi lugar sabiendo que no hice más que ser una de las voces de las 23. Orgullosa de quienes siguen esta lucha... A veces para ganar hay que saber perder y quien no arriesga no gana nunca. Cuanto nos falta para decir: 'No vamos a la Casa Blanca' y se haga lo que se dice. (Megan Rapinoe, actual campeona del mundo y capitana de su selección) Gracias a los que me acompañan y me apoya siempre! ¡TE AMO ARGENTINA!".

Belén Potassa

"Jamás pensé que este momento llegaría... Triste por no poder defender a mi país en una competencia más... Ni por descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club, hoy estoy fuera de la lista de los Panamericanos. ¡Ganas sobran de estar en la Selección! ¡Desde 2006 entrenando, bancándome todos los procesos, luchando día a día para defender la celeste y blanca! El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos quienes son los únicos que cobran, ¡ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda (Argentina)! El motivo de esto es muy simple: ¡Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias! Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no sacando a referentes del camino... Lágrimas en los ojos y el corazón roto pero siempre con la frente en alto y tranquila de haber sido consecuente con lo que dije en esa charla. ¡Gracias amigos, familia y a vos por apoyarme! ¡Gracias Argentina por enseñarme la pasión! Voy a seguir luchando porque te amo ¡VAMOS ARGENTINA, VAMOS MI SELECCIÓN!".

