LUCIANA MOCCHI EN BUENOS AIRES

La cantautora, multi-instrumentista y vocalista uruguaya vuelve a la ciudad de la furia en el marco de su gira "Canción", con un show especial de canciones mayormente inéditas interpretadas junto al pianista y productor Luis Volcoff y músicxs invitadxs. Además de rarezas y novedades, también sonarán los clásicos de sus álbumes "Mañana será otro disco" y "La velocidad del paisaje".

Martes 23 de julio a las 20 en Vuela el Pez, Av. Córdoba 4379.

ROCIO ROCHA EN LA PLAZA

La cantante, artista y performer trans presenta "Mis mejores canciones", un personalísimo show musical y cómico apto para todo público con el que recorre, en estilo pop melódico, los hitos y clásicos de su carrera transitada sobre los escenarios, como finalista del reality show “Talento Argentino” y a través de sus videos, que baten records en la red con miles de visitantes y seguidores.

Sábado 20 de julio a las 0:30 en la sala Colette del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660.

FIESTAS

Namunkurá. Edición "Amigas in da Haus" para celebrar la amistad con invitades y habitués: Freedancer, May Mc Laren y Towahot. Hostea Ihona Tempura. Promos hasta las 3. Viernes 19 de julio a las 23:45 en Réquiem Bs. As., Av. de Mayo 948.

Loca. Especial "Día del amigue" a beneficio de la Carroza LOCA de la Marcha del Orgullo LGTBIQ 2019, con la presencia de Alexis Perseo, Héctor Barreiro, Camila Isabel, Bond Sergio, Rumanians, Tom Tom Clubber, Vvenini y Eddie Eddie. Sábado 20 de julio a las 23:59 en Club Dorado Buenos Aires, Av. Hipólito Yrigoyen 951.

Tropikinky. Cuarta edición de la fiesta queer y mutante junto a DJ Krass, artista sorpresa en vivo y visuales de Odnaptor. Hostean Le Grint y amigxs. Sábado 20 de julio a las 23:30 en La Confitería, Av. Federico Lacroze 2963.

Noche Feminista. Día del amigue a plena fiesta y baile con Cachitas Now! En vivo, musicalización de DJ Lia Ghara y sorpresas varias. Sábado 20 de julio a las 23:55 en Uniclub, Guardia Vieja 3360.

FestiChonga Mimosa, vol. 4. Cumbia disidente toda la noche en una edición especial junto a DJ Camileeta y DJ La Puta Ama. Presenta Toni Domínguez. Viernes 19 de julio a las 23:59 en Guajira, 49 nº484 e/ 4 y 5, La Plata.

Lesbianas de Fiesta. Vuelve la celebración gratuita con musicalización de DJ Lastbeats y DJ K1N, perfos y visuales a cargo de VJ Aborto. Sábado 20 de julio a las 22 en Zorra Bar, Bulnes 910.

Fiesta Popular Feminista. La Asamblea Popular Feminista invita a lxs amigxs a festejar construcciones, alianzas y complicidades para bailar contra las políticas del control. Sábado 20 de julio a las 23 en Casa Gatica, Sánchez de Bustamante 551.

RECITALES

Lucy Patané. La música y productora presenta su primer disco en banda junto a Carola Zelaschi, Mene Savasta y Melina Xilas. Abre la noche Sola y Brusa. Jueves 25 de julio a las 21 en C.C. Rirchards, Honduras 5272.

Bife. El dúo de canciones, cumbias y tangos queer se presenta gratuitamente en un show que repasará sus tres discos y algunos adelantos. Viernes 19 de julio a las 20 en Camping, Av. Pueyrredón 2501.

La Tango. La diva del 2x4 cumple años y lo celebra con un concierto de 10 clásicos del género reversionados en clave electro pop, que invitan a adentrarse en sus historias, reflexiones y hábitos. Jueves 25 de julio a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Fok Electrochongo. En un edición especial de “Sólo le Pido a Dior”, el cantante y compositor comparte escenario junto a Hiroshima Dandys y Los Veranos. Viernes 19 de julio a las 23:30 en Especial Cultural Bar, Av. Rivadavia 1261.

CINE

Una mujer fantástica. Se proyecta la película chilena de Sebastián Leilo que recorre la vida de Marina, interpretada por la actriz trans Daniela Vega: una joven camarera aspirante a cantante que debe atravesar un duelo a pesar de los maltratos familiares y estatales. Sábado 20 de julio a las 18 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

El silencio es un cuerpo que cae. Su realizadora, Agustina Comedi, encontró una serie de filmaciones que su padre dejó antes de un accidente mortal. Así armó un collage que cuenta una historia marcada por las sexualidades disidentes y el activismo político. Viernes 19 de julio a las 22 en Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415.

Debatir desde lxs génerxs. Ciclo de cine presentado por Mara Gassibe con proyección de "Cara y Lugares", el documental dirigido y protagonizado por Agnès Varda y el artista visual y fotógrafo JR. Viernes 19 de julio a las 22 en Quema la Nave, Adolfo Alsina 440.

Breve historia del planeta verde. Proyección del último film de Santiago Loza en el que Tania, una chica trans que hace shows en las discos de Buenos Aires, debe afrontar junto a sus amigues el pasado que regresa cuando fallece su abuela. Viernes 19 de julio a las 20:30 en Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415.

TERTULIAS

La vuelta entera. Encuentro de lectura de una obra completa. En esta edición, "El dulce daño", de Alfonsina Storni, por Gabriela Borrelli, Tania Diz, Mónica Sifrim, Alejandro Tantanian y Juli Troielli. Coordinan Verónica Yattah y Juan Fernando García, con entrada libre. Domingo 21 de julio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

La Noche Cross. Edición "Día del amigx" con sorpresas, presentación de nuevo videoclip, la caja misteriosa, torta para las cumpleañeras y karaoke. Viernes 19 de julio a las 22 en Café Básico, Maure 4061.

Le Reneteca - La Lucha Continúa. Show de canciones y relatos para contar historias de lucha lgbtiq, con entrada al sombrero. Sábado 20 de julio a las 23:45 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TEATRO

Kabaret Elektro Pank. Vuelve el mítico unipersonal erótico en una nueva versión protagonizada por Emiliano Figueredo, con dramaturgia y dirección de Peter Pank, basado en poemas de la actriz y vedette under Vera Váldor. Viernes 19 de julio a las 23:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

No es país para Negras II. Función de la obra escrita y dirigida por Alejandra Egido, presentada por Teatro en Sepia, en la que se explora ser mujer y afrodescendiente, la discriminación y la ancestralidad. Sábado 20 de julio a las 20:30 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

Trópico del Plata. Nueva temporada de la pieza de Rubén Sabadini con actuación de Laura Névole sobre la violencia de género, la sexualidad y lo siniestro en un "Baile de los Enmascarados”. Jueves a las 21 en Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556.

Había una vez una bruja. Musical infantil en deconstrucción en el cual una princesa llamada Bella no quería ser princesa y, cuando conoce a una bruja, despierta una verdad. Sábados a las 17 en La Pausa Teatral, Av. Corrientes 4521.

Todo excepto todo. Dirigida por Julieta De Simone y Andrés Molina, la obra parte del mundo según “Twin Peaks” en una creación colectiva inspirada en David Lynch y su filmografía, dando como resultado una potente maquinaria de escenas que no dan respiro. Viernes a las 23 en Club de Trapecistas Estrella del Centenario, Ferrari 252.

Las Promesas. Primera parte de la trilogía "De las veces que imagino", con dramaturgia y dirección de Juan Andrés Romanazzi y actuación de Paula Fernandez Mbarak en una poética sobre las relaciones sensibles, familiares y personales. Sábados a las 20:30 en Espacio Polonia, Fitz Roy 1475.

FERIAS

Mercado Feliza. Un espacio con más de 30 productorxs promoviendo el comercio diversx, justo y si

n intermediarios, con emprendimientos autogestivos LGBTiq+ y de todo tipo. Domingo 21 de julio de 18 a 1 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Feria por el Día del Amigx. Ropa nueva, antigua, ofertas y prendas de regalo. Tocan en vivo Perdo Fémur y Lautaro Álvarez en Máscara Lúdica y Marina Izu y Barbi Lopardo en Las Reinas del Fuego. Sábado de 12 a 21 en MOMA, casa de vestuario y feria americana, Beláustegui 1895.

Feria de diseño El Matriarcado. Diseñadores- Artesanos y Emprendedores te esperan Todos los sábados de 16,30 a 20, 30 hs en Av. Rivadavia 4298. Almagro/Caballito. Entrada gratis.

TALLERES

Mujeres & Maricas, alianza mutante. A 50 años de Stonewall urge la pregunta por las coaliciones posibles y los nuevos paradigmas filo-feministas más allá del determinismo biológico y judicial. La propuesta es explorar las alianzas que escapen al control heteronormativo. Coordina Mikhaíl Vera, con entrada libre. Además, arte Drag, feria de fanzines y barra promo. Sábado 20 de julio desde las 18 en Espacio Deconstruye, dirección por Inbox.

Géneros y Afectividades. Segunda charla-debate de “Almacén de Ideas”, para reflexionar sobre las afectividades a partir del análisis de algunas representaciones de la sexualidad junto a las experiencias de les participantes. Entrada a la gorra. Viernes 19 de julio a las 21:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

JORNADA

Michel Foucault. Nueva edición de "Filosofía a la gorra" coordinada por Diego Singer, en un encuentro para explorar los hitos fundamentales de "La historia de la sexualidad" escrita por el filósofo francés. Sábado 20 de julio a las 20 en Ombú 3556, San Justo.

SEMINARIO

Violencia de Género, Discriminación y Diversidad. Primer seminario inclusivo y accesible, público y gratuito, organizado por el Área de Estudios de la Mujer y Género, del I.S.P. "Dr. Joaquín V. González" y “Enlaces Territoriales para la Equidad de Género”. Informes e inscripción en [email protected] Cursada del 7 de agosto al 7 de noviembre, los miércoles de 18 a 20:30 en Ayacucho 632.

FESTIVALES

ARDE, Aquelarre Transfeminista. Organizado por Radio Wicca, la primera emisora de radio transfeminista online. Hostea Lola Topacio, con la presencia de Talleres Batuka, recital de Bluesmog, feria de Marea Verde Tattoo, Maquilladoras feministas, Máquina en Marcha y el stand de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Musicalizan DJs Luci Rollano y Xyn. Sábado 20 de julio a las 23 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Aquelahre. Segunda edición del festival transfeminista y autogestivo junto a las canciones de Ire Paz, el ukelele de Erika Lehner y musicalización de Ecopla y Piube Piube. Poesía por el Proyecto Tournesol, Piatú y muches más. Viernes 19 de julio a las 20 en Panda Rojo Espacio Cultural, Sarmiento 3096.

29º FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

Sede CCK, Sarmiento 151:

Lorca y los colores con Kamishibai. Títeres y música acercarán con canto y narración oral la obra de Federico García Lorca a niñas y niños. Participan Laura Gutman, Daiana Taylor y Simón Wajnotrob. Organiza la Fundación El Libro. Domingo 21 de julio a las 17 en Cuentacuentos - 1º Piso.

Derribando tabúes: de qué hablamos cuando hablamos de literatura juvenil. Charla junto a lxs autores de "Esos raros relatos nuevos" a cargo de Cristina Alemany, Fabiana Scherer, Matias G. B., Meli Corbetto y Leo Teti. Organiza: Catapulta editores. Domingo 21 de julio a las 16 en la Sala 614 - 6º piso.

Taller "Mi Primer Fanzine". Encuentro para realizar un pequeño fanzine y trabajar sobre una idea particular y personal, con los principios del “hacelo vos mismx”, a cargo de “Puerto Dibujos”. Organiza la Fundación El Libro. Domingo 21 de julio a las 16 en Zona Creativa - Planta baja.

"Inti y Eider", una invitación a jugar en lenguaje inclusivo. Actividad a cargo de Victoria Pereyra Rozas, organizada por Chirimbote - Oasis, cuentos para niñxs, y Muchas Nueces. Martes 23 de julio a las 16:30 en Sala Federal - 1º Piso.

Taller de monstruos y aliens. Vampiros, hombres-lobo y seres de otros planetas serán el móvil para reconocer y crear los propios monstruos. Organiza: Ediciones Colihue. Jueves 25 de julio a las 17 en Zona Creativa - Planta baja.