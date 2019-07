En el marco del Festival de Cine Infantil Ojo al Piojo que se realiza en el complejo Village, Eva Perón 5856, hoy se proyectará Teresa y Tim, un dibujo de animación español dirigido por Agurtzane Intxaurraga. Es la historia de un duende aventurero y una niña divertida e inquieta, que no creen encajar del todo en sus correspondientes mundos. Pronto se sentirán identificados el uno con el otro, creando así, un fuerte vínculo de amistad que los hará inseparables. Es la magia de la amistad. Pero no todo será fácil para ellos, a la codicia de un malvado feriante que querrá hacerse con Tim a toda costa, se unirá una terrible amenaza sobre el duende si no vuelve pronto a su mundo.