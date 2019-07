Mañana, la Multisectorial por la Escuela Pública brindará una conferencia de prensa para denunciar las precarias condiciones de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año, las instituciones educativas reportaron presencia de roedores, problemas edilicios, escapes de gas e intoxicaciones, entre otros problemas.

“Hay muchos pedidos de informes hechos por parte de las escuelas, pero el Gobierno de la Ciudad los cajonea”, dijo a este medio Marianela Brucco, docente del Comercial N° 19 y señaló que existe incertidumbre sobre lo que pasará durante las vacaciones de invierno.

La conferencia será a las 9.30 en Acoyte y Rivadavia.

Distintas escuelas porteñas se unieron para reclamar por los problemas edilicios. La semana pasada, alumnos y docentes del Comercial N° 19 del barrio de Caballito se intoxicaron y fueron asistidos por el SAME. “Llegó la firma del Ministerio (de Educación) con un informe que habla de una ‘supuesta intoxicación’ y docentes que ‘dicen haber estado descompuestos’. Ponen en duda lo que pasó y acá hubo más de 20 personas intoxicadas”, afirmó Brucco.

La docente señaló que en el Gobierno de la Ciudad “no hay protocolos de salud que digan qué pasos seguir” cuando en una escuela se encuentran con plagas de ratas. “Las empresas de mantenimiento de las escuelas son tercerizadas y no hay organismo de control que verifique que sus tareas estén bien hechas. Ahí se producen las fallas --sostuvo Brucco--. Nosotros tuvimos que sacar esto a la calle para que se hicieran presentes (funcionarios del Ministerio de Educación)”.

Otra escuela de Caballito, el Normal N°4, también participará del semaforazo. Desde mayo, estudiantes y docentes denuncian la presencia de ratas en el edificio. Si bien se hizo una desratización, los integrantes de esta comunidad educativa sostienen que esta limpieza no puede ser algo ocasional, sino que, de acuerdo a los especialistas, debe ser “sostenida en el tiempo”.

“Más de 15 escuelas fuimos a la reunión de la Comisión de Educación en la Legislatura, pero la política está lejos de resolver este tema porque están tratando proyectos de 2016 que no responden a estas urgencias”, lamentó Brucco. Según la docente, en la reunión participaron representantes de escuelas “con problemas con ratas, otras que le llueven hasta los deshechos de los inodoros o que no tienen calefacción y estudian con frío”.

“Nosotros estuvimos respirando no sabemos qué durante toda una mañana”, remarcó en referencia a la intoxicación en la escuela luego de la desratización, y afirmó que no saben “si se profundizarán los trabajos (de limpieza) o no con los roedores en esa la situación” durante el receso invernal.