*) Más jardines, menos armas: Raquel San Martín @rachelsanmartin

En una nota me explicaron que la mayoría de los "ni-ni" son chicas que no estudian ni trabajan porque tienen hijos o porque se ocupan de sus hermanos y sus casas. Más que Gendarmería, ayudarían lugares seguros donde las mujeres puedan dejar a sus hijos cuando trabajan o estudian.

*) Sean madres y arréglense solas: Katia Braticevic @KBraticevic

Qué temita nuestra sociedad que promueve la maternidad y las tareas de cuidado en las mujeres, y no dan una mínima manito para que estudien o trabajen...

*) Servicio Militar con Italpark: Fernando Soriano: @ferosoriano

"¿Podemos meter cien caballos en una escuela? No. ¿Podemos enseñar a manejarles drones en la escuela? No. ¿Podemos subirlos a un helicóptero en una escuela? No". Así, el secretario de Seguridad Gerardo Milman defiende el Servicio Cívico Voluntario en Valoresh.

*) Menos palos y más manos: Ludmi Bello @ludmibello

A Ofelia Fernández no la van a dejar en paz. Y lo mínimo que podemos hacer como mujeres a las que todo siempre nos costó el triple es no repetir los mismos discursos del gorilaje deslegitimándola por su edad.

*) Punitivismo: Sabrina Cartabia @MissOprostol

Después de un proceso revictimizante, se nos impone como horizonte lograr una condena penal, para meter a quien violó en un centro de tortura donde se vuelva a reiterar el círculo de la violencia sexual pero contra él. ¿Eso es justicia o un sistema perverso?

*) Caretas: Gris @Felicitas73_

Nadie es tan bueno como en Facebook, ni tan malo como en Twitter, ni tan lindo como en IG, ni tan laburador como en Linkedin, ni tan soltero como en Tinder.