Fernando Batista dio a conocer en la tarde de este miércoles la lista de 18 futbolistas que integrarán la Selección Argentina que participará de los Juegos Panamericanos de Lima. Los elegidos son los arqueros Facundo Cambeses (Banfield) y Juan Pablo Cozzani (Lanús); los defensores Aaron Barquett (Argentinos Juniors), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Joaquín Novillo (Belgrano), Leonel Mosevich (C.D. Nacional, Portugal), Nicolás Demartini (Temperley) y Facundo Medina (Talleres, de Córdoba); los volantes Agustín Urzi (Banfield), Fausto Vera (Argentinos Juniors), Santiago Colombatto (Cagliari, Italia), Aníbal Moreno (Newell's) y Lucas Necul (Arsenal), y los delanteros Adolfo Gaich (San Lorenzo), Sebastián Lomónaco (Godoy Cruz), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Ignacio Aliseda (Defensa y Justicia) y Nicolás González (Stuttgart, Alemania).

Batista enfrentó múltiples problemas para poder cerrar la lista que difundió a través de las redes sociales de la AFA con la novedad de no incluir a futbolistas mayores de 23 años, pese a que reglamentariamente era posible registrar a tres. La idea del Bocha era sumar a Javier Mascherano, Fabricio Coloccini y Maximiliano Rodríguez, pero por la negativa de los clubes (hasta el Hebei Fortune chino le impidió venir al 'Jefecito') no fue posible, ya que San Lorenzo y Newell's Old Boys se sumaron a otros que también negaron a los sub 23.



El caso más emblemático junto a Boca Juniors, que no permitió que fuera Agustín Almendra porque Batista lo llevó al Mundial sub 20 y no lo hizo jugar ni un minuto, fue el de Vélez Sarsfield. Es que Batista citó del equipo dirigido por Gabriel Heinze a Nicolás Domínguez, Francisco Ortega (jugó el Mundial sub 20) y Matías Vargas. "Le pregunté a Heinze y me dijo que los citara y después se vería con los dirigentes", destacó Batista sobre la charla que mantuvo con el Gringo, en un velado cuestionamiento por suponer que en realidad fue él quien no quiso ceder a sus dirigidos.



El más enojado con la situación fue el recientemente elegido como uno de los mejores volantes de la pasada Superliga, Nicolás Dominguez, quien le apuntó a los dirigentes velezanos por no permitirle jugar en los Panamericanos. “En el momento en el que nos lo comunicaron, sentimos mucha bronca. El deseo nuestro era ir, pero se cambió sobre la marcha. Fue una decisión de la Comisión Directiva, que se juntó después de que salió la lista y vio que había varios clubes que no cedieron a sus jugadores”, se quejó Domínguez.



Por iguales razones, cuando le negaron los futbolistas para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, renunció al seleccionado argentino Gerardo Martino y a Brasil fue Julio Olarticoechea, que era el único que por entonces tenía contrato con AFA y venía de conducir a la selección femenina.