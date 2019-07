El zaguero Guillermo Burdisso comunicó hoy que no podrá jugar al fútbol "por unos meses, por una arritmia en el corazón", por lo que no pudo acordar su incorporación a San Lorenzo. "Cuando hice la revisión médica para incorporarme a San Lorenzo surgió el diagnóstico, que estoy padeciendo arritmia en el corazón, por lo que consulté a otros cardiólogos que me confirmaron la afección", refirió quien hasta el 30 de junio último formó parte del plantel de Independiente, que no le renovó su contrato, lo que le había permitido acercarse a la institución de Boedo.

"Los médicos me recomendaron que por lo menos durante tres meses no realice ninguna actividad física, y después deberemos evaluar cómo evoluciono, para empezar de a poco a hacer algunos trabajos físicos", indicó Burdisso en un video, que subió a las redes sociales explicando el motivo que le impidió sumarse al plantel.

El defensor, de 30 años, nacido en Altos de Chipión, localidad ubicada al noreste de la provincia de Córdoba y hermano menor de Nicolás -ex zaguero y actual director deportivo de Boca Juniors-, expresó que estará "un tiempo con la familia y con los amigos", en su pueblo natal para recuperarse "con tranquilidad".