El mejor lugar es la escuela

La secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, salió ayer al cruce del último proyecto de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: el Servicio Cívico Voluntario. "El mejor lugar para los jóvenes es la escuela, la que el gobierno desfinancia. ¿La gendarmería que reprime y golpea es la que los va a formar? ¿Bullrich no recuerda que el Servicio Militar Obligatorio terminó con el asesinato del conscripto Omar Carrasco?" disparó temprano a través de Twitter. En diálogo con radios locales fue más precisa: "Hay un 30 por ciento de los chicos en edad de asistir a la escuela secundaria que no están escolarizados en la provincia, pero en otras llegan al 40 por ciento. En la gestión del ministro Alejandro Finocciaro no se construyó una sola escuela secundaria".

"Este proyecto va en contra de la ley de Protección de los Derechos del Niño y de la ley de Educación -abundó Alesso- cuando es el Estado el responsable de garantizar la obligatoriedad de la escuela secundaria y a esa edad los chicos deben estar en la escuela".

En el mismo sentido la líder sindical reconoció: "Aspiramos a que todos los chicos puedan estudiar y luego, terminado sus estudios, tener acceso a un trabajo digno. Este Servicio Voluntario no es la solución".

La polémica iniciativa del gobierno nacional fue publicada esta semana en el Boletín Oficial. Se trata de un decreto motorizado por Bullrich, y que tiene como objetivo capacitar a jóvenes de 16 a 20 años de edad "en valores democráticos y republicanos". "La idea es darle contención y un lugar donde desarrollarse", explicó la ministra.

Alesso, por su parte, comparó al servicio con la vieja "colimba", el servicio militar obligatorio, que fue derogado tras la muerte del soldado Carrasco en el Grupo de Artillería 161, en Zapala. "Es un llamado a la mano dura y no resuelve el problema de los chicos que no están en la escuela", insistió la representante de los docentes.

"Pensar que un servicio voluntario resolverá los problemas de los jóvenes es un error. Los chicos necesitan estudiar y luego tener acceso a los estudios superiores o al trabajo", explicó Alesso. Y agregó: "El gobierno tiene que estar preocupado por lograr eso, que haya trabajo y que los chicos estén en la escuela en las mejores condiciones".

Alesso argumentó que "esta teoría del punitivismo en lugar de una pedagogía de la esperanza, es para los sectores populares. Hay una verdadera estigmatización que habla de un destino, como un destino: si naciste pobre, no vas a terminar la escuela, no vas a tener un trabajo", enfatizó. "Eso es terrible porque la educación es un derecho para todos y para todas", agregó.

Consultada sobre si los gremios docentes conocían la cantidad de chicos que actualmente no están escolarizados, Alesso respondió que "el promedio nacional está entre un 30 y 40 por ciento de chicos en edad de secundaria que no están en la escuela. Esa medición varía según la región".

Y en esa línea reflexionó: "Después piden Campo de Mayo a algún cuartel para el servicio militar voluntario. Durante este gobierno no se invirtió en las escuelas técnicas, ni se ampliaron las escuelas de jornada completa".

Según la líder sindical la gestión de Cambiemos "prometió tres mil jardines de infantes y hasta ahora terminó seis, siendo que estaba en el presupuesto pero nadie sabe dónde está la plata".

Opinó que "esto es una cortina de humo para distraer y no hacerse cargo de la ausencia del Estado para garantizar ciudadanía. Es un juego peligroso. En vez de la mano dura y cerrar escuelas, el gobierno debería garantizar la educación y la obligatoriedad de la secundaria".

La titular de Amsafé dijo que el Servicio Cívico, al que llamó "servicio militar", comenzaría una vez por semana con jóvenes de 16 a 20 años por lo que "esos chicos no van a ir a la escuela". "Recordemos por qué se eliminó el servicio militar obligatorio: porque murió Carrasco y hubo una gran movilización social. ¿No tuvieron una iniciativa más creativa para garantizar que estos jóvenes y chicos puedan tener deporte, escolaridad, acceso al arte y la cultura que pensar en un servicio militar?", se preguntó.