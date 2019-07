"Nosotros creemos que tangencialmente, por ser él la cabeza de las Fuerzas Armadas, el presidente (Mauricio) Macri tiene un grado de responsabilidad", aseguró el senador nacional José Antonio Ojeda, presidente de la Comisión Bicameral que investigó las causas del hundimiento del ARA San Juan. De todos modos, el legislador del FPV señaló que "después del operativo SAR (de búsqueda del submarino) hubo un desmanejo por parte del Ministerio de Defensa", a cargo de Oscar Aguad. En este sentido precisó que "no se presentó públicamente toda la información con la que se contaba, no se le informó debidamente de todos los sucesos a los familiares y esto trajo demoras que podrían haber sido evitadas si se hubiera actuado como correspondía, en tiempo y en forma". Además de señalar la responsabilidad que tuvo "toda la cadena de mandos" de la Armada por "subestimar" lo riesgoso de la misión y el estado de la nave, Ojeda criticó a la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por no haber colaborado como debía con la Bicameral.

"Las diferencias que tenemos con el oficialismo tienen que ver, como es obvio, con las responsabilidades políticas", aclaró Ojeda, cuando dialogó con Página/12, finalizada la presentación del informe final. "Ellos tienen que defender a su ministro (por Oscar Aguad), pero nosotros no". Ojeda admitió que muchas veces tuvo que mediar para llegar a consensos entre los legisladores, para poder avanzar en la tarea.

El legislador fue crítico con la actitud que tuvo, para la comisión, la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez. "Nosotros no estamos para juzgar, no vamos a condenar a nadie, pero nosotros para dar nuestro dictamen recibimos información de parte del gobierno y de la Armada, pero no ocurrió lo mismo con la justicia". Explicó que "la ayuda que necesitábamos era en todos los aspectos de la investigación, pero sobre todo en el análisis de todo el material fílmico y fotográfico con el que cuenta el juzgado, pero nosotros sólo pudimos contar con lo que vimos una vez con los familiares y sólo tres fotografías" que fueron las que recibieron.

Ojeda señaló que esa información era muy importante "porque el cuerpo de expertos que trabajó con nosotros era idóneo para analizar ese material, porque es gente que conoce a fondo los aspectos técnicos del submarino". Respecto de las responsabilidades en la tragedia, estimó que hay "un sinnúmero de aspectos por analizar y buscar a los responsables". Sostuvo que en el informe se deja sentado que "hubo una subestimación del problema por parte de los miembros de la Armada, teniendo en cuenta que era el operativo más grande de los últimos 30 años". El comandante de Adiestramiento, contralmirante Luis López Mazzeo, "estaba en el Chaco participando de una campaña de vacunación, sabiendo los problemas que estaba teniendo el submarino": Recalcó que "en consecuencia hubo una subestimación y una cadena de responsabilidades".

Cuando se le preguntó si cabe la posibilidad de un juicio político contra el ministro Aguad, recordó que ya hay presentaciones de varios diputados, en ese sentido. Ojeda sostuvo que de la investigación realizada por los legisladores, surge claro que "no hubo ninguna agresión al submarino por parte de alguna potencia extranjera y tampoco hubo ningún incidente con pesquero alguno", versiones que se conocieron desde la desaparición de la nave, en noviembre de 2017.

Ojeda insistió en que las responsabilidades hay que buscarlas "en toda la cadena de mandos, desde la fuerza de submarinos hacia arriba, y en el ministerio de Defensa, en este caso no por las cuestiones técnicos propiamente dichas sino por cómo se manejó ocultando información, demorando las contrataciones (para la búsqueda de la nave), y también por el maltrato y el ninguneo de los familiares, además del destrato para los legisladores". En este punto, Ojeda precisó que la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, "nunca nos recibió".

Ante otra pregunta, sostuvo que no se encontraron responsabilidades del gobierno kirchnerista. "Lo único que se analizó fue el estudio de media vida, que se hizo en ese momento, sobre todo el corte del casco de la nave y la soldadura que se había realizado entonces, de alta complejidad, pero quedó claro en las fotografías que nosotros vimos que esa reparación estaba intacta".