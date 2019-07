Fuego

Después de haber formado parte del regreso de Cienfuegos y mientras sigue presentando el disco que editó junto a Mario Siperman (alias Spiker), Gigio González ya tiene disco nuevo junto a su grupo Los Inquilinos del Tiempo. Se trata de un puñado de canciones que lo muestran en su mejor forma, lo que no es poco cuando se habla de un consumado compositor de canciones como el autor de “Amapola”, lo más cercano que tuvo a un hit en la voz de Hilda Lizarazu. En esa vena se anota “Humo”, el tema que abre el nuevo disco, que asomó a modo de simple adelanto un par de años atrás (que dejó un Lado B que quedó fuera del disco, y se puede escuchar en su bandcamp: “En la estación”). Pero el flamante Fuego se continúa en una veta más rockera a partir de su segundo tema, “La amante del caos”, que no hubiese sonado fuera de lugar a comienzos de este año en Groove, como parte del repertorio de regreso de Cienfuegos, grupo del que Gigio fue miembro fundador. Y lo mismo sucede con “Todo el día”, y el resto de los diez temas del álbum —como “Atolón”, que canta Mimi Maura—, demorado sucesor del debut de Los Inquilinos del Tiempo, Tigre Hotel, editado en el 2015, y cuyo repertorio funciona como un grandes éxitos de este gran compositor de canciones, pero bien rockeras. Fuego se presenta el 3 de agosto en el Strummer Bar (Godoy Cruz 1631), con Hernán Bazzano y Federico Ricciardi como parte de Los Inquilinos.

Dónde está el amor

Álbum debut de Sueño Azul, la nueva banda de Gabriel Kerman, ex integrante de Sambara. Acompañado por Sebastian Mansilla en batería, Nehuen Chumbita en bajo, Martin Allende en guitarras y Juan Ninotti en teclados, se trata de un quinteto que lleva a Virus y —principalmente— Daft Punk y Phoenix como referentes pop ineludibles. “El título del disco no es sólo una pregunta vacía”, apunta Kerman. “Es una búsqueda que es fruto de cierta nostalgia, de cierta tristeza que nos transcurre cuando perdemos un gran amor, cuando parece que todo se viene abajo y no hay nadie a quién recurrir. La lucha por subsistir en un mundo cada vez más vertiginoso forman parte de los rasgos que componen la temática del álbum y al mismo tiempo se mezclan con la energía del movimiento, con canciones que invitan a bailar y a no dejarse caer”.