Pese a la reciente llegada del venezolano Jan Hurtado a Boca, el entrenador Gustavo Alfaro analiza fríamente cómo reemplazar al atacante Darío Benedetto --que se sumaría en la próxima temporada al Olympique de Marsella y convirtió 45 goles en 76 partidos con la azul y oro-- con un centrodelantero de experiencia, que esté a la altura de las circunstancias y que en lo posible no ocupe plaza de extranjero. Tras jugar a préstamo en el Leganés español, Guido Carrillo fue el primer jugador sondeado; sin embargo, el Southampton inglés, dueño del pase del ex Estudiantes, quiere recuperar parte de los 22 millones de euros que invirtió por el delantero, que por otra parte aspira a seguir con su carrera en Europa. A continuación, todos los 9 apuntados por el radar xeneize.

Mauro Boselli

De 34 años, surgió en Boca, jugó 59 partidos oficiales en la Ribera entre 2003 y 2008 y marcó 11 goles. Boselli asoma como una buena opción porque tiene experiencia copera, ya que formó parte del plantel del Estudiantes de La Plata campeón de la Libertadores en 2009. Tras sus pasos por el Wigan de Inglaterra, Genoa y Palermo de Italia, además del León mexicano, Boselli actualmente milita en el Corinthians de Brasil, donde disputó 23 partidos y marcó dos tantos.

Franco Soldano

El ex goleador de Unión de Santa Fe, de 24 años, juega en la actualidad en el Olympiakos, donde tiene vínculo hasta 2023. En el equipo griego disputó 9 encuentros y anotó sólo un gol. Como en el último semestre no tuvo la continuidad deseada, no vería con malos ojos ser cedido a préstamo y así recalar en la Ribera.

Felipe Caicedo

El caso del ecuatoriano, quien jugó 38 encuentros y marcó nueve goles para Lazio en la última temporada, es más complicado porque el conjunto italiano lo quiere retener y porque Boca necesita achicar el cupo de extranjeros para la llegada del italiano Daniele De Rossi. Pero con sus pasos por el Basilea de Suiza, el Manchester City de Inglaterra, el Sporting de Portugal, el Málaga y el Espanyol de España y el Lokomotiv Moscú de Rusia, más su aporte en la selección ecuatoriana, Caicedo tiene trayectoria más que probada.

Franco Di Santo

En las últimas horas, Di Santo, quien tuvo un paso fugaz por el seleccionado argentino que dirigió Alejandro Sabella, se sumó a la lista de candidatos a suplir a Benedetto. "Sería hermoso ir a Boca", afirmó el centrodelantero de 30 años surgido de Godoy Cruz, y que luego pasó por el Audax Italiano de Chile; Chelsea, Blackburn Rovers y Wigan de Inglaterra; Werder Bremen y Schalke 04 de Alemania. En la actualidad juega en el Rayo Vallecano español.

Por último, el volante uruguayo Nahitan Nández, el juvenil Agustín Almendra y el atacante Cristian Pavón dejarían de jugar en Boca después de disputar la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante el Athletico Paranaense de Brasil.