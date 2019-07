El acto con que el Gobierno recordó los 25 años de la voladura de la mutual judía AMIA en Casa Rosada, no impidió que los principales discursos, del presidente del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), Adrián Werthein, y del presidente Mauricio Macri se tiñeran con la campaña electoral. “Querido ingeniero Mauricio Macri, gracias por abrirnos la casa del pueblo argentino, y hacernos sentir con la esperanza de que finalmente habrá justicia, con la esperanza que no habrá impunidad”, dijo Werthein antes de agradecer el decreto presidencial que abrió un registro de organizaciones y personas vinculados a actos de terrorismo en el que incluyó a Hezbollah y remarcarle a Macri que “estamos en el camino correcto” y “estamos con usted”. Macri, en tanto, sostuvo la impunidad "se va a saldar cuando se alcance con el peso de la ley a los responsables” y se “los juzgue en suelo argentino”, además de reclamar a la justicia que “se sepa lo que paso con el fiscal Alberto Nisman y su denuncia”.

El acto en la Aduana Taylor de la Casa Rosada fue para presentar el libro “Justicia Perseguirás”, impulsado por el CJL y en el que distintos “líderes mundiales” escribieron sobre los 25 años del atentado a la AMIA. Una lista que incluye al propio Macri, los presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil), Iván Duque (Colombia), Rubén Rivlin (Israel), Tabaré Vázquez (Uruguay), así como la canciller alemana Angela Merkel y el canciller del Reino Unido, Jeremy Hunt, entre otros.

Luego de elogiar los decretos de Macri, Werthein afirmó que “esto nos pone a la Argentina, como hace muchos años que no vemos, alineados con aquellos que aman la libertad, que aman la justicia, que proclaman la democracia". “Este alineamiento internacional, muy criticado por unos integrantes que integran la grieta”, buscó continuar Werthein, para luego definir que “a mí no me asusta la grieta, estamos en el camino correcto y ese es el camino que tenemos que convalidar, que seguir para encontrar que, con su liderazgo (dirigiéndose a Macri), las instituciones republicanas de la argentina, a las que usted nos viene recordando y que hace muchos años que teníamos olvidadas, se fortalezcan”.

Werthein no pudo poner freno a sus preferencias electorales: “No todo es economía, es importante, yo sé que al momento de elegir estas cosas son importantes, pero mucho más importantes son los valores”, culminó.

A su turno, Macri –guiado por un teleprónter— dijo “ratificar mi compromiso y el de todo mi equipo de gobierno con la verdad y la memoria” y repasó sus medidas de gobierno: recordó que “una de mis primeras medidas fue al ministro de Justicia que dejara sin efecto el memorandum de entendimiento con Irán”, y esperó con una pausa los aplausos como respuesta.

“Creamos el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, y la UIF pidió el congelamiento de activos de personas vinculadas a Hezbollah y relacionadas con actos de terrorismo y su financiamiento”, continuó Macri y agregó: “Vamos a seguir insistiendo que los imputados por nuestra justicia sean juzgados en suelo argentino, que no se retiren las alertas rojas por Interpol y que ningún otro país les otorgue inmunidad diplomática”, para volver a recoger aplausos.

En el mismo camino, el Presidente Reconocer quiso “reconocer el esfuerzo y el compromiso del fiscal Alberto Nisman, que “a más de cuatro años de su muerte queremos sacer lo que paso con el fiscal y con su denuncia. Es también una de las tantas heridas que necesitamos curar”. La familia del ex fiscal estaba en el acto.

“La impunidad se va a saldar cuando seamos capaces de alcanzar con todo el peso de la ley a los que ejecutaron el ataque, a los que brindaron la logística para realizarlo, a los que tomaron la decisión de perpetrarlo y a los que los financiaron”, concluyó Macri para finalizar el acto.