#CualquieraPuedeGooglear Click sobre tablas: esperar que algo suceda o levantarse a conseguirlo es parte del juego de Sol de mayo, de Celeste Veleda, los viernes a las 21.30 en el Teatro IFT, con estreno hoy mismo. Click en concurso: es la última semana para inscribirse a las becas de formación para artistas y gestores culturales del Fondo Nacional de las Artes (hasta el 25/7). Click nerdeado: el laboratorio móvil C.A.J.A. (Caja de Artefactos y Juegos Audiovisuales), que explora fenómenos físicos relacionados a la imagen y el sonido, tendrá presentación hoy a las 17 en el Centro Cultural de la Ciencia C3, gratis. Click dibujado: la ilustradora y cuentista Isol interpretará canciones en vivo en el marco de su muestra gráfica en la Biblioteca Nacional, mañana a las 18. Click y vuelve: los retornados Entre Ríos estrenarán Material, su vinilo de intervención experimental en sala de cine, mañana a las 22.30 en BAMA.

#Enfiestados La fiesta 30 Horas de Tecno meterá triple noche electrónica en Under Club, con sets de Sol Ortega, Samsara, Dimi Angelis y Damián Levensohn entre otros (hoy, mañana y el domingo, siempre desde las 19). Ariel Rodz & Bodeler, Toomy Disco & Tomas Sáenz y Lafet & Decri protagonizarán una noche de duelos electrónicos en Crobar (hoy a las 23). La Ellen Party propondrá espíritu de género en Crobar, bajo la consigna Nosotras tomamos el control (hoy a las 23). La X-Fest pondrá clima latino en Casa Colombo con Indios de la Noche, Idile Candombe en Familia y el dj venezolano Luis Pérez (hoy a las 23.30).

#AltaTemporada Todo con series. Si te caben los submarinos militares, sumergite en el debut de la alemana Das Boot (hoy en Starzplay). Si te va una de amigos millennials, conectate a la argentina Sh!t Happens, de Ailín Vicente, ganadora del concurso BawebFest Under 25 (desde mañana por UN3.tv). Si te llegó la manija de la biopic argentina Monzón, subite a la maratón en continuado de los primeros seis episodios (mañana desde las 22 por Space). Además, fuera de la pantalla, el plantel del musical netflixero argentino Go! Vive a tu manera (Pilar Pascual, Santiago Sáez, Renata Toscano, José Giménez Zapiola) armará show mañana a las 18 en el Teatro Ópera Orbis.









#DameTicket Bife hará toque de fogón en Camping Bar, hoy a las 21 con entrada libre. Plan 4 celebrará sus primeros 15 años con show mañana a las 19 en El Teatro. Diosque II, Fede Distópico y Alil3n armarán menú cancionero mañana a las 20 en Rabia Bar. Y el dj galés Sasha comandará la fiesta mañana a la medianoche en The Bow.

#EhAmeo Dante Spinetta y Perras on the Beach festejarán el Amichis Day en Córdoba, mañana a las 20 en Fruta; y un rato más tarde pero en Buenos Aires, La Bomba de Tiempo celebrará el Día del Amigx en la Ciudad Cultural Konex, desde las 23.30; y la Fiesta Swag descorchará en Multiespacio Alimme, desde la medianoche. Y si no se sale, mañana desde las 10 de la mañana habrá maratón en continuado del clásico Friends, por Warner Channel.

#PresenteContinuo Tienen algo nuevo y lo van a mostrar. Hoy, Hombres Bien estrenarán en vivo el clip de La chica del tren, cortado de su EP Anteojos para ver, en su show en el Teatro Sony (a las 21) y El Mar bancará el lado B de su disco Tierra en La Casa del Árbol (a las 21). Y mañana, el dúo Make Mama Proud soltará No hay banda en La Tangente (a las 20.30).

#Pantallazos A 50 años de la llegada del hombre a la luna, la docu-serie Chasing the Moon hurgará en las intrigas científicas, políticas y mediáticas de aquel sesentoso hit aeroespacial (hoy, mañana y el domingo a las 21 por OnDirecTV).