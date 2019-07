El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que en caso de ganar los comicios de octubre propondrá que el Estado subsidie la compra de los medicamentos de los jubilados y puntualizó que también dispondrá que el fondo de garantías solidario deje de ser utilizado para el pago a los acreedores de deuda y sea destinado a “recomponer el ingreso a los jubilados”. “Es mentira que no se puede” hacer eso, enfatizó el dirigente, que sostuvo que su objetivo “no es ser el candidato preferido de un presidente norteamericano ni del FMI”.

“El fondo de garantías solidario va a ser para los jubilados. No para ser préstamos sino para que mejoren sus ingresos”, subrayó el candidato durante un acto en la localidad de Temperley y del que participaron distintos centros de jubilados de Lomas de Zamora. Frente a ellos aseguró que también “vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y que el Estado los va a subsidiar. No me importa lo que digan, esto es lo que va a ocurrir”, agregó.

Durante el acto, Fernández estuvo acompañado por intendentes bonaerenses del conurbano que respalda su candidatura y por el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, a quien el jefe comunal local, Martín Insaurralde, elogió por “tener una facha bárbara”.

En su discurso, el ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner cuestionó a la administración de Mauricio Macri a la que calificó como “una página negra de la que vamos a salir el 10 de diciembre” próximo. Si esto sucede, añadió, “vamos a reponer la pérdida real que han tenido en este tiempo y recomponer el ingreso; lo vamos a hacer cuando lleguemos”.

Para que esto pueda ocurrir, explicó Fernández, “lo que necesito es que ustedes me apoyen”. “No me interesa que me apoyen en Washington ni en Wall Street. La Argentina es nuestra, les pido que me ayuden”, puntualizó.

Para respaldar ese perfil que prometió para su gestión, Fernández se mostró acompañado de la diputada Mirta Tundis, reconocida por su trabajo en previsión y seguridad social. “Acá está Mirta, que piensa en los jubilados y no en el FMI. Que piensa en ver cómo los jubilados tienen una vida más digna y no en ver cómo con su plata se le paga a los acreedores” externos.

Fernández apuntó que desde su lanzamiento como candidato y a lo largo de la campaña “no había tenido la posibilidad de hablar con los que han trabajado toda la vida por la Argentina y que ahora no la están pasando bien”.

Además, agradeció la “generosidad” de los dirigentes del peronismo que bajaron sus candidaturas y que allí lo acompañaban, como Felipe Solá e Insaurralde.“Debió generoso Felipe que quería ser presidente y hoy está acompañándome como el mejor. Es generoso Martín, que pudo haber sido un gran gobernador, y que tal vez algún día lo sea, pero nos ayudó a construir la unidad y a postergar sus aspiraciones”, ponderó.